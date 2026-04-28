Старинное имя для мальчика стремительно возвращается в моду в 2026: звучит мягко, статно и означает «Бог спасает»

28 апреля 2026 10:00
Шедеврум

Имя из прошлого внезапно стало трендом.

Имя Елисей ещё недавно казалось редким и даже немного книжным, но сейчас всё чаще звучит в роддомах. Родители возвращаются к старинным вариантам, в которых есть не только красивое звучание, но и глубокий смысл. На этом фоне Елисей быстро набирает популярность — имя звучит мягко, но при этом уверенно и статно.

Откуда пришло имя Елисей

У имени древние корни. Его связывают с еврейской формой Элиша, которая со временем прошла через разные языки и закрепилась в привычном варианте. Смысл при этом сохранился: «Бог спасает» или «Бог — спасение».

Такие имена редко исчезают окончательно. Они могут на время уходить из обихода, но потом возвращаются, потому что в них есть история. Елисей — как раз тот случай, когда значение остаётся актуальным независимо от эпохи.

Как его воспринимают сегодня

Имя многим знакомо по классической литературе. В «Сказке о мёртвой царевне» Пушкина королевич Елисей — герой, который не сдаётся и идёт до конца. Этот образ закрепился и влияет на восприятие: имя ассоциируется с надёжностью и внутренней силой.

При этом в современной среде оно звучит свежо. Оно не перегружено ассоциациями, но и не выглядит вычурно. В нём есть баланс между традицией и актуальностью, за который его и выбирают.

Почему родители снова выбирают старые имена

Тенденция последних лет очевидна: всё больше семей отходят от слишком популярных имён и ищут что-то с характером. Важно, чтобы имя выделялось, но не выглядело странным или искусственным.

Елисей в этом смысле попадает точно в запрос. Оно легко произносится, хорошо сочетается с разными фамилиями и при этом несёт в себе смысл. Эксперты отмечают, что такие имена формируют более цельное первое впечатление — они звучат уверенно и запоминаются.

В итоге выбор становится не случайным. Имя перестаёт быть просто словом и превращается в часть образа, с которым ребёнок будет идти дальше. Елисей — пример того, как старое имя может органично вписаться в современную жизнь и снова стать актуальным.

Фото: Шедеврум
Светлана Морозова
Светлана Морозова
