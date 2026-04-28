Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10

Российская версия корейского сериала «Незнакомец» сериал «Город тайн» была снята компанией Look Film при участии телеканала НТВ. Режиссёром проекта стал Сергей Пикалов, оператор — Сергей Авилов. Они уже работали вместе над такими сериалами, как «Русская жена» и «Точка ноль».

Авторы сценария — Александр Инштриков, Мария Иванова, Анна Тихомирова, Мария Кулиджанова, Мария Ясинская, Иван Новиков и Андрей Мармонтов.

О чем сериал

Главный герой — следователь СК Алексей Платов. В детстве он получил травму головы и после этого утратил способность ощущать эмоции. Платов спокойный, рассудительный и одинокий человек.

На службе это выглядит как преимущество, но отсутствие эмоций мешает ему выстраивать нормальные отношения с коллегами и начальством. Однажды он приезжает к предпринимателю Эллеру, чтобы получить компромат на влиятельных людей города и сотрудников СК. Вместо этого Платов обнаруживает мужчину мёртвым.

По прибытии на место преступления одной из сотрудников полиции оказывается лейтенант Полина Лаврова. С этого момента она и бесстрастный Платов объединяют усилия и начинают бороться с коррупцией в местном Следственном комитете и полиции.

Почему стоит посмотреть

Я советую посмотреть этот сериал, если вам нравятся мрачные детективы о коррупции и скрытых тайнах. Для меня это хорошая российская адаптация корейского хита.

История многослойная, здесь сталкиваются холодная логика и эмоции. Главный герой — следователь, который не умеет чувствовать, и именно это делает его расследование особенно напряжённым. Вместе с напарницей они вскрывают коррупционные связи в Следственном комитете и полиции. Сериал сочетает классический детектив и элементы триллера: расследование постоянно ведёт к новым секретам и моральным дилеммам. Если вам нравятся мрачные сюжеты про разоблачения и «скелеты в шкафу», этот сериал точно стоит вашего внимания. Платон точно не хуже Брагина из «Первого отдела».