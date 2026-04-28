Русский English
Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10

28 апреля 2026 13:00
Кадр из сериала «Город тайн»

Сериал «Город тайн» оставил неизгладимое впечатление. 

Российская версия корейского сериала «Незнакомец» сериал «Город тайн» была снята компанией Look Film при участии телеканала НТВ. Режиссёром проекта стал Сергей Пикалов, оператор — Сергей Авилов. Они уже работали вместе над такими сериалами, как «Русская жена» и «Точка ноль».

Авторы сценария — Александр Инштриков, Мария Иванова, Анна Тихомирова, Мария Кулиджанова, Мария Ясинская, Иван Новиков и Андрей Мармонтов.

О чем сериал

Главный герой — следователь СК Алексей Платов. В детстве он получил травму головы и после этого утратил способность ощущать эмоции. Платов спокойный, рассудительный и одинокий человек.

На службе это выглядит как преимущество, но отсутствие эмоций мешает ему выстраивать нормальные отношения с коллегами и начальством. Однажды он приезжает к предпринимателю Эллеру, чтобы получить компромат на влиятельных людей города и сотрудников СК. Вместо этого Платов обнаруживает мужчину мёртвым.

По прибытии на место преступления одной из сотрудников полиции оказывается лейтенант Полина Лаврова. С этого момента она и бесстрастный Платов объединяют усилия и начинают бороться с коррупцией в местном Следственном комитете и полиции.

Почему стоит посмотреть

Я советую посмотреть этот сериал, если вам нравятся мрачные детективы о коррупции и скрытых тайнах. Для меня это хорошая российская адаптация корейского хита.

История многослойная, здесь сталкиваются холодная логика и эмоции. Главный герой — следователь, который не умеет чувствовать, и именно это делает его расследование особенно напряжённым. Вместе с напарницей они вскрывают коррупционные связи в Следственном комитете и полиции. Сериал сочетает классический детектив и элементы триллера: расследование постоянно ведёт к новым секретам и моральным дилеммам. Если вам нравятся мрачные сюжеты про разоблачения и «скелеты в шкафу», этот сериал точно стоит вашего внимания. Платон точно не хуже Брагина из «Первого отдела».

Фото: Кадр из сериала «Город тайн»
Камилла Булгакова
