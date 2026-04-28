16 серий держат в напряжении: вы могли пропустить этот детектив с Панфиловым на НТВ

В феврале на НТВ показали сериал «Лепила». Это 16-серийный детектив, в котором Никита Панфилов играет хирурга, ставшего дворником. Звучит неожиданно. Так оно и есть. И могу сказать, что захватывает сюжет и главный герой посильнее любимого всеми «Первого отдела».

Что хотели сказать создатели

Режиссер Денис Карро с самого начала расставил приоритеты: медицинская тема здесь не главная. Это история о человеке, у которого было все — профессия, репутация, место в мире. Однако в один момент он лишился всего по чужой воле.

Ложное обвинение в наркоторговле заставляет хирурга Сергея Рашидова бросить все и бежать из Душанбе в Москву, стать дворником Джурой и жить по поддельным документам.

Сам Никита Панфилов в интервью подчеркнул: личная драма героя важнее медицинского антуража. И это ключ к пониманию сериала. По его словам, «Лепила» — это не «про врача», это история про человека с принципами в мире, где принципы опасны. Про то, что делать правильное (спасти раненого) может стоить жизни.

Дуэт, который уже работал

Денис Карро и Никита Панфилов работают вместе в третий раз. Режиссер сам говорит, что в таком составе снимать — «одно удовольствие», потому что команда хорошо знает друг друга. И это чувствуется, смотреть интересно.

Панфилов давно умеет играть тихих героев с внутренним стержнем — таким был его «Пёс», такими были другие роли. Но дворник Джура — другой масштаб. Человек, который прячет свою настоящую личность каждый день и при этом остается собой.

Сюжет держит

В 16 сериях создатели уместили все: убойный отдел майора Алёшина, который ведёт расследование перестрелки; лидер группировки Лаки, который хочет уничтожить Конрада и всех, кто ему помог; и сам Рашидов, который пытается сохранить анонимность, при этом не бросая раненого. Расслабиться не получится, весь сюжет будет держать в напряжении.

Почему стоит посмотреть

Если вы любите детективы, в которых не просто ловят преступников, а ещё и думают о том, что такое совесть и цена поступка, то «Лепила» для вас. Сериал стал одной из лучших новинок НТВ этого сезона. Об этом говорят и отзывы: