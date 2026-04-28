16 серий держат в напряжении: вы могли пропустить этот детектив с Панфиловым на НТВ

28 апреля 2026 12:00
Кадр из сериала «Лепила»

Не просто детектив, а интересная история.

В феврале на НТВ показали сериал «Лепила». Это 16-серийный детектив, в котором Никита Панфилов играет хирурга, ставшего дворником. Звучит неожиданно. Так оно и есть. И могу сказать, что захватывает сюжет и главный герой посильнее любимого всеми «Первого отдела».

Что хотели сказать создатели

Режиссер Денис Карро с самого начала расставил приоритеты: медицинская тема здесь не главная. Это история о человеке, у которого было все — профессия, репутация, место в мире. Однако в один момент он лишился всего по чужой воле.

Ложное обвинение в наркоторговле заставляет хирурга Сергея Рашидова бросить все и бежать из Душанбе в Москву, стать дворником Джурой и жить по поддельным документам.

Сам Никита Панфилов в интервью подчеркнул: личная драма героя важнее медицинского антуража. И это ключ к пониманию сериала. По его словам, «Лепила» — это не «про врача», это история про человека с принципами в мире, где принципы опасны. Про то, что делать правильное (спасти раненого) может стоить жизни.

Дуэт, который уже работал

Денис Карро и Никита Панфилов работают вместе в третий раз. Режиссер сам говорит, что в таком составе снимать — «одно удовольствие», потому что команда хорошо знает друг друга. И это чувствуется, смотреть интересно.

Панфилов давно умеет играть тихих героев с внутренним стержнем — таким был его «Пёс», такими были другие роли. Но дворник Джура — другой масштаб. Человек, который прячет свою настоящую личность каждый день и при этом остается собой.

Сюжет держит

В 16 сериях создатели уместили все: убойный отдел майора Алёшина, который ведёт расследование перестрелки; лидер группировки Лаки, который хочет уничтожить Конрада и всех, кто ему помог; и сам Рашидов, который пытается сохранить анонимность, при этом не бросая раненого. Расслабиться не получится, весь сюжет будет держать в напряжении.

Почему стоит посмотреть

Если вы любите детективы, в которых не просто ловят преступников, а ещё и думают о том, что такое совесть и цена поступка, то «Лепила» для вас. Сериал стал одной из лучших новинок НТВ этого сезона. Об этом говорят и отзывы:

«Нетипичная для Панфилова роль — серьезная, драматическая, без клоунады. Первые две серии зашли хорошо, фильм заинтересовал», «Никита — супер! Играет лицом, глазами! Молодец!»

«А я считаю, что сериал очень успешный и актёры в нём сыграли очень и очень хорошо... И сюжет сериала получился весьма и весьма разносторонним и поэтому обладающим способностью держать зрителя в напряжении на протяжении всей серии»

Фото: Кадр из сериала «Лепила»
Камилла Булгакова
Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10 Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10 Читать дальше 28 апреля 2026
3 серии уже позади: отечественный ответ «Очень странным делам» затягивает не на шутку — когда выйдут остальные эпизоды «Радара» 3 серии уже позади: отечественный ответ «Очень странным делам» затягивает не на шутку — когда выйдут остальные эпизоды «Радара» Читать дальше 28 апреля 2026
20 серий впереди и это будет «огонь-пушка-ракета»: что известно о 6 сезоне «Первого отдела» и зачем Брагина и Шибанова отправляют в Дубай 20 серий впереди и это будет «огонь-пушка-ракета»: что известно о 6 сезоне «Первого отдела» и зачем Брагина и Шибанова отправляют в Дубай Читать дальше 27 апреля 2026
Хабаров как знак качества: что на самом деле зрители говорят о сериале «В парке Чаир» Хабаров как знак качества: что на самом деле зрители говорят о сериале «В парке Чаир» Читать дальше 26 апреля 2026
Премьера на ТВ: Фома из «Невского» и жена Брагина сошлись в одном детективе — такой дуэт нельзя пропустить Премьера на ТВ: Фома из «Невского» и жена Брагина сошлись в одном детективе — такой дуэт нельзя пропустить Читать дальше 25 апреля 2026
Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались Читать дальше 25 апреля 2026
Личная жизнь обаятельного Шилова из «Ментовских войн»: развелся с дочерью миллиардера и полюбил девушку младше на 16 лет Личная жизнь обаятельного Шилова из «Ментовских войн»: развелся с дочерью миллиардера и полюбил девушку младше на 16 лет Читать дальше 25 апреля 2026
Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть Читать дальше 25 апреля 2026
Расстроены из-за Марты: что на самом деле думают зрители о втором сезоне «Высшей меры» Расстроены из-за Марты: что на самом деле думают зрители о втором сезоне «Высшей меры» Читать дальше 25 апреля 2026
