Пошел налево и стал папой: как выглядит внебрачная дочь доктора Мясникова, которой уже 21 год

Доктор Александр Мясников пользуется огромной популярностью у миллионов людей. Этот харизматичный и брутальный врач т доступно объясняет, как жить долго и здорово. Он стал настоящим символом надежности, «своим» доктором с крепкими принципами. Однако личная жизнь нашего любимого «теледоктора» оказалась более запутанной и драматичной, чем любые медицинские справочники или сериалы о врачах.

Александр Мясников уже почти сорок лет официально женат на одной-единственной женщине — Наталье. Их брак всегда выглядел идеальным: они вместе преодолевали трудности, путешествовали и жили в разных странах. Но, как это часто бывает, в какой-то момент, когда чувства немного утихли, произошло нечто неожиданное.

В середине 2000-х у доктора завязался бурный и, как он думал, тайный роман на стороне. Его избранницей стала Татьяна Гулевич. В результате этого увлечения в 2005 году на свет появилась девочка по имени Полина.

Самое удивительное в этой истории — реакция законной супруги. Узнав о измене и наличии ребенка, Наталья не только нашла в себе силы простить Александра, но и со временем приняла Полину в семью.

Сейчас Полине уже 21 год. Она стала красивой девушкой. Полина похожа на своего знаменитого отца — у них одни и те же глаза, та же улыбка. Однако она выбрала не медицинскую карьеру, а творчество, фотографию и дизайн, что, возможно, говорит о гуманитарных способностях, унаследованных от деда-академика.

К слову, ее мама Татьяна Гулевич за все эти годы ни разу не пыталась воспользоваться своей историей. Она не появлялась на скандальных ток-шоу с тестами ДНК и не продавала подробности их интимной жизни таблоидам. Татьяна предпочла оставаться в тени, занимаясь воспитанием дочери и своей жизнью. А Полина часто навещает загородный дом отца, где общается не только с ним, но и с его законной супругой Натальей.