Эти 3 уютных фильма моментально настроят на грядки и шашлыки: лучшая программа для старта дачного сезона

В лентах при этом немало глубоких мыслей.

С наступлением мая открывается сезон отдыха на дачах, и публика всё чаще обращается к фильмам о простых загородных радостях. В противовес шумным боевикам и высокомерному авторскому кино, подобные ленты предлагают умиротворяющее повествование.

В таких картинах важен не запутанный сюжет, а переживания персонажей и их душевное состояние. За кажущейся простотой нередко прячется серьёзный подтекст.

«Кролик Питер»

Современное прочтение сказок Беатрис Поттер дарит неожиданный взгляд на знакомые с детства истории. Шаловливый Питер с друзьями постоянно ворует урожай у ворчливого фермера.

После гибели хозяина в деревню переезжает его племянник из Лондона — и тут начинается самое интересное.

«Фантастическая любовь и где ее найти»

Главная героиня — скромная сотрудница библиотеки Белла, которая не в силах вырастить даже неприхотливое комнатное растение. Когда женщине начинает угрожать выселение из-за заброшенного сада, ей приходится взяться за инструменты.

Неожиданно она осознаёт, что работа на земле становится для неё настоящим лекарством от одиночества. В итоге Белла обретает верных спутников и впервые в жизни встречает настоящую любовь.

«Таинственный сад»

Юная сирота прибывает в хмурое поместье своего дяди в Йоркшире. После смерти супруги хозяин навсегда запер её любимый сад, сделав его запретной зоной. Девочка шаг за шагом раскрывает секреты старинного дома, находит скрытую калитку и вместе с новыми приятелями проникает внутрь. Там, среди заросших дорожек, она обретает шанс пережить собственную боль и заново поверить в волшебство.