Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Создатель «Дома Дракона» впервые оправдался за внешность Веларионов: «Мир сейчас не такой, как во "Властелине колец"»

Создатель «Дома Дракона» впервые оправдался за внешность Веларионов: «Мир сейчас не такой, как во "Властелине колец"»

28 апреля 2026 17:00
Кадр из сериала «Дом Дракона»

Авторы посчитали это удачной идеей.

Шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал, отвечающий за приквел «Игры престолов», наконец развёрнуто прокомментировал тему, которая до сих пор волнует фанатов.

Напомним, ещё до премьеры сериала выбор темнокожих актёров на роли аристократического рода Веларионов вызвал оживлённые дискуссии.

Кондал полагает, что индустрия не стоит на месте, и сегодня подход к кастингу должен быть иным.

«Мир сейчас совсем не тот, что 10 лет назад во времена запуска оригинальной "Игры престолов", и тем более 20 лет назад — в эпоху "Властелина колец"», — отметил он.

Кадр из сериала «Дом Дракона»

Постановщик подчеркнул, что создатели сознательно отказывались от формата «шоу с толпой белых лиц на экране», поскольку это уже не отвечает духу времени. Для творческой группы было принципиально сделать проект более инклюзивным и соответствующим реальному разнообразию публики. К тому же, такое решение оказалось удобным и с точки зрения сюжета.

«Внешнее отличие Веларионов от Таргариенов здорово помогает различать персонажей и быстро запоминать, к какому дому кто относится. Более того, это сделало сомнительное отцовство детей Рейниры ещё более наглядным», — добавил Кондал.

Фото: Кадры из сериала «Дом Дракона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Читать дальше 27 апреля 2026
Лучше бы сериал сняли по этой фанатской версии «Гарри Поттера»: это был бы самый настоящий хоррор Лучше бы сериал сняли по этой фанатской версии «Гарри Поттера»: это был бы самый настоящий хоррор Читать дальше 28 апреля 2026
217 000 000 долларов только за выходные — это успех: выйдет ли «Майкл 2» и когда 217 000 000 долларов только за выходные — это успех: выйдет ли «Майкл 2» и когда Читать дальше 28 апреля 2026
Закрывал глаза на все ошибки: почему Сулейман так и не казнил Махидевран, хотя мог бы Закрывал глаза на все ошибки: почему Сулейман так и не казнил Махидевран, хотя мог бы Читать дальше 27 апреля 2026
Привет из будущего: обидный ляп в «Покровских воротах» до сих пор не даёт покоя зрителям Привет из будущего: обидный ляп в «Покровских воротах» до сих пор не даёт покоя зрителям Читать дальше 27 апреля 2026
Что будет в 5 сезоне «Неуязвимого»: ждать еще целый год, но фанаты уже предсказали некоторые сюжетные повороты Что будет в 5 сезоне «Неуязвимого»: ждать еще целый год, но фанаты уже предсказали некоторые сюжетные повороты Читать дальше 27 апреля 2026
А ведь Толкин просто списал Гэндальфа и даже не скрывал этого: вот откуда взялся главный волшебник «Властелина колец» А ведь Толкин просто списал Гэндальфа и даже не скрывал этого: вот откуда взялся главный волшебник «Властелина колец» Читать дальше 27 апреля 2026
Фанаты выбрали лучший фильм про Терминатора: и это даже не первая часть Фанаты выбрали лучший фильм про Терминатора: и это даже не первая часть Читать дальше 27 апреля 2026
Прототипа Миранды вырезали из «Дьявола носит Prada 2» в последний момент: Винтур могла всё испортить Прототипа Миранды вырезали из «Дьявола носит Prada 2» в последний момент: Винтур могла всё испортить Читать дальше 27 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше