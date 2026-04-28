Создатель «Дома Дракона» впервые оправдался за внешность Веларионов: «Мир сейчас не такой, как во "Властелине колец"»

Шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал, отвечающий за приквел «Игры престолов», наконец развёрнуто прокомментировал тему, которая до сих пор волнует фанатов.

Напомним, ещё до премьеры сериала выбор темнокожих актёров на роли аристократического рода Веларионов вызвал оживлённые дискуссии.

Кондал полагает, что индустрия не стоит на месте, и сегодня подход к кастингу должен быть иным.

«Мир сейчас совсем не тот, что 10 лет назад во времена запуска оригинальной "Игры престолов", и тем более 20 лет назад — в эпоху "Властелина колец"», — отметил он.

Постановщик подчеркнул, что создатели сознательно отказывались от формата «шоу с толпой белых лиц на экране», поскольку это уже не отвечает духу времени. Для творческой группы было принципиально сделать проект более инклюзивным и соответствующим реальному разнообразию публики. К тому же, такое решение оказалось удобным и с точки зрения сюжета.