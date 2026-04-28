3 серии уже позади: отечественный ответ «Очень странным делам» затягивает не на шутку — когда выйдут остальные эпизоды «Радара»

Новый мистический сериал «Радар» вышел 24 апреля — и сразу попал в точку для тех, кто скучал по атмосфере «Очень странных дел», но с советским настроением.
Уже доступны первые три серии, и этого оказалось достаточно, чтобы проект начали обсуждать. История разворачивается в 1988 году, где всё начинается с падения загадочного объекта рядом с маленьким городом — и быстро выходит за рамки обычной фантастики.
О чём «Радар» и почему его сравнивают с хитом Netflix
В центре — трое шестиклассников, которые отправляются искать «метеорит», а находят нечто куда более опасное. Один из них теряется в лесу, и с этого момента события начинают развиваться по нарастающей. Появляются странные существа, люди ведут себя не так, как должны, а взрослые словно перестают понимать, что происходит.
Сюжет не скрывает вдохновение: параллели с «Очень странными делами» очевидны. Дети против неизвестного, лес, скрытая угроза и взрослые, которые не справляются, но у «Радара» есть своя особенность — советский контекст. Очереди в магазинах, военрук-афганец, закрытый город и ощущение надвигающейся катастрофы добавляют истории глубины.
Отдельно работает линия с персонажем Виктории Исаковой. Её героиня не просто наблюдает — она становится частью происходящего и действует так, будто это для неё естественно. Это добавляет тревоги и делает сюжет менее предсказуемым.
Когда выйдут новые серии
Всего в первом сезоне — 9 эпизодов. Сериал выходит раз в неделю по пятницам на Okko. Финал покажут 5 июня.
Эпизод
Дата выхода
4 серия
1 мая
5 серия
8 мая
6 серия
15 мая
7 серия
22 мая
8 серия
29 мая
9 серия
5 июня
Стоит ли смотреть
«Радар» не пытается изобрести жанр заново. Здесь знакомые элементы: пришельцы, заражённые люди, странные события в лесу. Но работает он за счёт атмосферы и персонажей. Особенно — детской линии, которая вытягивает историю и делает её живой.
Сериал уже показал, что умеет держать внимание. Первые серии дают достаточно зацепок, чтобы досмотреть до конца, даже если часть сюжетных ходов кажется знакомой. В итоге это не революция в жанре, а крепкий и атмосферный проект, который берёт ностальгией и напряжением.