3 серии уже позади: отечественный ответ «Очень странным делам» затягивает не на шутку — когда выйдут остальные эпизоды «Радара»

28 апреля 2026 11:00
Кадр из сериала «Радар»

Новый мистический сериал «Радар» вышел 24 апреля — и сразу попал в точку для тех, кто скучал по атмосфере «Очень странных дел», но с советским настроением.

Уже доступны первые три серии, и этого оказалось достаточно, чтобы проект начали обсуждать. История разворачивается в 1988 году, где всё начинается с падения загадочного объекта рядом с маленьким городом — и быстро выходит за рамки обычной фантастики.

О чём «Радар» и почему его сравнивают с хитом Netflix

В центре — трое шестиклассников, которые отправляются искать «метеорит», а находят нечто куда более опасное. Один из них теряется в лесу, и с этого момента события начинают развиваться по нарастающей. Появляются странные существа, люди ведут себя не так, как должны, а взрослые словно перестают понимать, что происходит.

Сюжет не скрывает вдохновение: параллели с «Очень странными делами» очевидны. Дети против неизвестного, лес, скрытая угроза и взрослые, которые не справляются, но у «Радара» есть своя особенность — советский контекст. Очереди в магазинах, военрук-афганец, закрытый город и ощущение надвигающейся катастрофы добавляют истории глубины.

Отдельно работает линия с персонажем Виктории Исаковой. Её героиня не просто наблюдает — она становится частью происходящего и действует так, будто это для неё естественно. Это добавляет тревоги и делает сюжет менее предсказуемым.

Когда выйдут новые серии

Всего в первом сезоне — 9 эпизодов. Сериал выходит раз в неделю по пятницам на Okko. Финал покажут 5 июня.

Эпизод

Дата выхода

4 серия

1 мая

5 серия

8 мая

6 серия

15 мая

7 серия

22 мая

8 серия

29 мая

9 серия

5 июня

Стоит ли смотреть

«Радар» не пытается изобрести жанр заново. Здесь знакомые элементы: пришельцы, заражённые люди, странные события в лесу. Но работает он за счёт атмосферы и персонажей. Особенно — детской линии, которая вытягивает историю и делает её живой.

Сериал уже показал, что умеет держать внимание. Первые серии дают достаточно зацепок, чтобы досмотреть до конца, даже если часть сюжетных ходов кажется знакомой. В итоге это не революция в жанре, а крепкий и атмосферный проект, который берёт ностальгией и напряжением.

Фото: Кадр из сериала «Радар»
Екатерина Адамова
Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались Читать дальше 25 апреля 2026
Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть Читать дальше 25 апреля 2026
Лучше бы сериал сняли по этой фанатской версии «Гарри Поттера»: это был бы самый настоящий хоррор Лучше бы сериал сняли по этой фанатской версии «Гарри Поттера»: это был бы самый настоящий хоррор Читать дальше 28 апреля 2026
Создатель «Дома Дракона» впервые оправдался за внешность Веларионов: «Мир сейчас не такой, как во "Властелине колец"» Создатель «Дома Дракона» впервые оправдался за внешность Веларионов: «Мир сейчас не такой, как во "Властелине колец"» Читать дальше 28 апреля 2026
Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10 Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10 Читать дальше 28 апреля 2026
16 серий держат в напряжении: вы могли пропустить этот детектив с Панфиловым на НТВ 16 серий держат в напряжении: вы могли пропустить этот детектив с Панфиловым на НТВ Читать дальше 28 апреля 2026
217 000 000 долларов только за выходные — это успех: выйдет ли «Майкл 2» и когда 217 000 000 долларов только за выходные — это успех: выйдет ли «Майкл 2» и когда Читать дальше 28 апреля 2026
Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Читать дальше 27 апреля 2026
Закрывал глаза на все ошибки: почему Сулейман так и не казнил Махидевран, хотя мог бы Закрывал глаза на все ошибки: почему Сулейман так и не казнил Махидевран, хотя мог бы Читать дальше 27 апреля 2026
