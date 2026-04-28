Киноафиша Статьи Забудьте все, что видели в «Мемуарах гейши»: как эти дамы живут в современной Японии — никогда не выходят замуж и не занимаются спортом

Забудьте все, что видели в «Мемуарах гейши»: как эти дамы живут в современной Японии — никогда не выходят замуж и не занимаются спортом

28 апреля 2026 09:00
Кадр из фильма «Мемуары гейши»

От долга в 500 тысяч до ношения париков. 

Большинство людей представляют гейш так, как видели их в голливудских фильмах или на размытых фото из интернета. Эти образы далеки от реальности и искажают её. Гейши — профессиональные артистки. Они годами учатся танцу, музыке, чайной церемонии и умению вести беседу. Их нанимают на банкеты и частные приёмы, чтобы создать особую атмосферу. Попасть на встречу не так просто. Требуется рекомендация и серьёзные деньги. Что известно о современных гейшах?

Носят парик

Парики носят не из-за отсутствия своих волос, а из практических соображений. Традиция закрепилась после Второй мировой войны, когда мастеров сложных укладок почти не осталось. Тогда начали использовать парики, и эта практика прижилась.

Каждый парик делают из натуральных волос. Его подгоняют под лицо конкретной женщины. За париком ухаживает специальный мастер. Парик переукладывают и обновляют примерно раз в две недели. Ученицы — майко — всё ещё носят свои волосы. Из-за тяжёлых шпилек и постоянного натяжения у них нередко появляются залысины. В профессиональной среде это раньше считали знаком того, что девочка прошла серьёзную подготовку, сообщает автор Дзен-канала Путешествия с фотокамерой.

Деревяшка вместо подушки

Причёску делают раз в неделю, поэтому её стараются сохранить как можно лучше. Майко спят не на обычной подушке, а на деревянной подставке — «такамакура». Голова лежит на жёсткой опоре, шея остаётся в воздухе.

Раньше хозяйка дома, где жили гейши, следила и за этим. Перед сном она рассыпала вокруг подставки рис или отруби. Если майко ночью сползала, зерна прилипали к волосам. Утром это было заметно, и её отправляли к мастеру по причёскам.

Не выходят замуж

В Киото действует правило: гейша «замужем за искусством». Это не только метафора, а профессиональное требование. Чтобы выйти замуж, нужно сначала уйти из профессии. Существует специальная церемония прощания с окия и окончание карьеры. Вернуться затем почти невозможно, разве что начинать заново в другом городе и под другим именем.

В Токио и в других городах отношение мягче. Там встречаются замужние гейши. В некоторых районах, например в Ниигате, официально разрешено сочетать брак и профессию. Партнёр гейши может не быть в браке с ней, но такие отношения не афишируются.

Не разрешают себя фотографировать

В 2019 году в районе Гион в Киото ввели запрет на фотосъёмку с штрафом в 10 000 иен. Решение приняли из-за навязчивого внимания туристов. Женщин часто фотографировали без спроса, трогали и хватали за одежду.

Запрет не решил проблему полностью. Туристы игнорировали таблички и ждали у чайных домов, преследовали женщин по дороге на работу. Это явление получило название «майко-папарацци». В апреле 2024 года несколько переулков физически закрыли — туристам туда запретили вход. Легально сфотографировать гейшу можно только на организованном визите, где выделяют время для снимков. Такие визиты доступны по рекомендации и стоят тысячи долларов, простым туристам туда не попасть.

Не занимаются спортом

Гейши не занимаются спортом. Одна причина — их внешность должна оставаться без царапин, порезов, синяков и ушибов. Вторая причина — нехватка времени. Всё свободное время уходит на репетиции танца, занятия музыкой и практику чайной церемонии. Эти занятия продолжаются каждый день вплоть до конца карьеры.

Фото: Кадр из фильма «Мемуары гейши»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
