Салат «Сельдь под шубой» вовсе не русское изобретение: историки раскрыли, как выглядел оригинальный рецепт без главного ингредиента

Сельдь под шубой давно стала символом праздников и застолий, но её история оказывается куда интереснее привычной версии.

Многие уверены, что салат придумали в СССР, однако корни у него значительно глубже. Если копнуть чуть дальше, привычное блюдо начинает выглядеть совсем иначе.

Не советское изобретение

Похожие рецепты существовали в Скандинавии ещё в XIX веке. Там готовили блюда из нарезанной сельди, картофеля, свёклы, огурцов и даже яблок. Ингредиенты укладывали слоями или смешивали, получая сытные холодные закуски.

Главное отличие — отсутствие майонеза. Его добавили позже, уже в России, когда салат адаптировали под местные вкусы. Именно этот соус сделал блюдо таким плотным и узнаваемым, каким его знают сегодня.

Легенда про трактирщика

Существует популярная история о том, что салат придумал трактирщик Анастас Богомилов. Якобы он создал его в начале XX века как символ примирения разных слоёв общества. Каждый ингредиент будто бы что-то означал, а само блюдо должно было объединять людей.

Проблема в том, что доказательств этой версии нет. Историки не нашли подтверждений существования самого Богомилова, поэтому эту историю скорее считают красивой легендой, которая просто удачно прижилась.

В итоге сельдь под шубой — это не точка на карте, а результат долгой эволюции рецептов. Скандинавская основа, французский соус и советская подача сошлись в одном блюде, которое до сих пор вызывает споры и остаётся на столе.