Меню
Русский English
Отмена
Салат «Сельдь под шубой» вовсе не русское изобретение: историки раскрыли, как выглядел оригинальный рецепт без главного ингредиента

29 апреля 2026 07:00
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Необычному рецепту уже больше века.

Сельдь под шубой давно стала символом праздников и застолий, но её история оказывается куда интереснее привычной версии.

Многие уверены, что салат придумали в СССР, однако корни у него значительно глубже. Если копнуть чуть дальше, привычное блюдо начинает выглядеть совсем иначе.

Не советское изобретение

Похожие рецепты существовали в Скандинавии ещё в XIX веке. Там готовили блюда из нарезанной сельди, картофеля, свёклы, огурцов и даже яблок. Ингредиенты укладывали слоями или смешивали, получая сытные холодные закуски.

Главное отличие — отсутствие майонеза. Его добавили позже, уже в России, когда салат адаптировали под местные вкусы. Именно этот соус сделал блюдо таким плотным и узнаваемым, каким его знают сегодня.

Легенда про трактирщика

Существует популярная история о том, что салат придумал трактирщик Анастас Богомилов. Якобы он создал его в начале XX века как символ примирения разных слоёв общества. Каждый ингредиент будто бы что-то означал, а само блюдо должно было объединять людей.

Проблема в том, что доказательств этой версии нет. Историки не нашли подтверждений существования самого Богомилова, поэтому эту историю скорее считают красивой легендой, которая просто удачно прижилась.

В итоге сельдь под шубой — это не точка на карте, а результат долгой эволюции рецептов. Скандинавская основа, французский соус и советская подача сошлись в одном блюде, которое до сих пор вызывает споры и остаётся на столе.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Светлана Морозова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лайфхаки от бывалой путешественницы: где лучше прятать деньги в поезде и как заряжать телефон Лайфхаки от бывалой путешественницы: где лучше прятать деньги в поезде и как заряжать телефон Читать дальше 28 апреля 2026
Что в СССР пили вместо кофе: «На вкус — отвратительно, и выглядело также» Что в СССР пили вместо кофе: «На вкус — отвратительно, и выглядело также» Читать дальше 25 апреля 2026
По сравнению с ней Король ночи — душка-подружка: вот кто главный злодей во всей «Игре престолов» По сравнению с ней Король ночи — душка-подружка: вот кто главный злодей во всей «Игре престолов» Читать дальше 30 апреля 2026
Смеялись над Якиным из «Ивана Васильевича», а зря: у героя есть реальный прототип, которого Булгаков превратил в карикатуру Смеялись над Якиным из «Ивана Васильевича», а зря: у героя есть реальный прототип, которого Булгаков превратил в карикатуру Читать дальше 29 апреля 2026
Лапша на ушах: в историю про 300 спартанцев зрители поверили слишком буквально — историки указали на главный киноляп хита 2000-х Лапша на ушах: в историю про 300 спартанцев зрители поверили слишком буквально — историки указали на главный киноляп хита 2000-х Читать дальше 29 апреля 2026
1 800 000 зрителей уже посмотрели и ждут вторую часть: что покажут в «Твоё сердце будет разбито 2» 1 800 000 зрителей уже посмотрели и ждут вторую часть: что покажут в «Твоё сердце будет разбито 2» Читать дальше 29 апреля 2026
Финал с Эреном должен был стать кошмаром: автор «Атаки титанов» до сих пор жалеет, что передумал Финал с Эреном должен был стать кошмаром: автор «Атаки титанов» до сих пор жалеет, что передумал Читать дальше 28 апреля 2026
Лучше бы сериал сняли по этой фанатской версии «Гарри Поттера»: это был бы самый настоящий хоррор Лучше бы сериал сняли по этой фанатской версии «Гарри Поттера»: это был бы самый настоящий хоррор Читать дальше 28 апреля 2026
Создатель «Дома Дракона» впервые оправдался за внешность Веларионов: «Мир сейчас не такой, как во "Властелине колец"» Создатель «Дома Дракона» впервые оправдался за внешность Веларионов: «Мир сейчас не такой, как во "Властелине колец"» Читать дальше 28 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше