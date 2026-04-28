Финал с Эреном должен был стать кошмаром: автор «Атаки титанов» до сих пор жалеет, что передумал

28 апреля 2026 19:00
У художника было свое видение.

В конце апреля в Японии обновили выставку в музее «Атаки титанов». В экспозиции появились свежие материалы, раскрывающие изначальный замысел создателя культового аниме Хадзимэ Исаямы.

Как выяснилось, автор первоначально планировал совершенно иной финал — в нём Эрен выступал бы главным антагонистом всей саги. Но манга и аниме стали настолько популярны, что Исаяма переписал сценарий, добавив персонажу глубины и окрасив историю в тона серой морали.

«Эрен превратился в протагониста, устроившего бойню невиданных масштабов. Почему я с самого начала задумал такую историю? Отчасти это было моим желанием создать сюжет с мощным поворотом — где жертва становится хищником», — признался автор.

Ключевым фактором, по его словам, стала собственная юношеская незрелость и глупость в двадцать с лишним лет. Эта черта легла в основу характера Эрена: он предстаёт не как человек, оступившийся под давлением ужасных обстоятельств, а как тот, кто сам хочет причинять боль другим.

Однако «Атака титанов» давно перестала принадлежать одному Исаяме, а Эрен стал любимцем миллионов читателей и зрителей. Поэтому автор начал изображать его с долей симпатии и сочувствия.

«В итоге я чувствую, что финал получился каким-то не до конца честным — по крайней мере, по моей собственной оценке», — посетовал мангака.

Светлана Левкина
