Лучше бы сериал сняли по этой фанатской версии «Гарри Поттера»: это был бы самый настоящий хоррор

28 апреля 2026 18:00
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

От этого предположения бегут мурашки.  

Интернет обожает выдуманные теории, но эта стоит особняком. После неё «Гарри Поттер» перестаёт восприниматься как добрая сказка о волшебстве и превращается в историю о смерти. Причём в самом прямом смысле.

Согласно версии, набравшей популярность даже среди взрослых фанатов, Хогвартс — это вовсе не школа, а чистилище. А дети приезжают туда... уже далеко неживыми.

«Дары смерти»

В финале Гарри слышит притчу о трёх братьях, каждый из которых получил дар от Смерти. Первый выбрал могущество и погиб. Второй страдал из-за утраченной любви. Третий жил тихо и долго, а затем сам вышел навстречу концу.

Фанаты уверены: это не просто сказка, а зашифрованные судьбы трёх ключевых героев. Волан-де-Морт — тот, кто жаждал власти и был ею же уничтожен. Снейп — вечно скорбящий по Лили. А сам Гарри — тот, кто однажды добровольно шагнул в неизбежность.

Чистилище

«Они уже умерли, когда сели в поезд», — так сторонники этой теории формулируют главную мысль.

Если Гарри — это младший брат, а Дамблдор — воплощение Смерти, то Хогвартс-экспресс оказывается не чем иным, как переходом в загробный мир.

Факультеты становятся аналогами посмертных категорий, Распределяющая шляпа — символом суда, а учёба — путём к смирению со своей участью.

Звучит жутковато, но такая трактовка неожиданно многое объясняет: почему в Хогвартсе словно остановилось время, а герои гибнут — но никто никогда не говорит «навсегда». После этой версии волшебный мир теряет свою уютную атмосферу.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Светлана Левкина
