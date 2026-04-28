Лайфхаки от бывалой путешественницы: где лучше прятать деньги в поезде и как заряжать телефон

Опытный тревел-блогер и автор Дзен-канала «Путешествие с фотокамерой» перечислила шесть привычек, которых лучше избегать в поезде. Она рассказала о простых правилах, которые помогают сохранить вещи, технику и комфорт в дороге.

1. Заряжать гаджеты прямо от розетки Пассажирка предупредила, что напряжение в вагоне часто нестабильно и может «скакать» при торможении или переключениях. Это ускоряет износ батареи и в худшем случае может вывести из строя плату телефона. Она посоветовала заряжать повербанк от розетки, а уже от него — остальные устройства. Альтернативой служит сетевой фильтр, но он занимает много места.

2. Есть чипсы, семечки и пить сладкую газировку По её словам, солёная и жирная еда вызывает сильную жажду, а много пить не стоит, так как с верхней полки, например, в туалет не набегаешься. Она заменила такие закуски на орехи и сухофрукты.

3. Принимать угощения от малознакомых людей Пассажирка заявила, что никогда не берёт еду и напитки у малознакомых попутчиков. Она объяснила, что иногда предлагают чай с конфетами и приглашают угощаться, но в таких ситуациях можно столкнуться с мошенниками. Поэтому она предпочитает брать только свою еду или покупать в вагоне‑ресторане.

4. Класть кошелёк под подушку Она предупредила, что воры обычно проверяют подушки ночью, чаще всего между двумя и пятью часами. Один её знакомый рассказал, что проснулся, увидел кошелёк на месте, а при внимательном осмотре обнаружил, что деньги исчезли, а сам кошелёк аккуратно положили обратно. Пассажирка посоветовала держать кошелёк при себе или в скрытом кармане.

5. Вешать вещи на крючок у прохода Пассажирка отметила, что куртка на крючке у прохода — лёгкая добыча для случайного прохожего во время остановки. Она порекомендовала сначала проверять карманы, а затем вешать одежду, если другого места нет.

6. Складывать постельное бельё перед сдачей Она объяснила, что сложенное в аккуратную стопку бельё стирают группой, и середина может плохо отмыться. Поэтому она сдаёт простыню и наволочку в том виде, в котором сняла их с койки. По её словам, следующий пассажир это оценит, даже не знaя причин.

Пассажирка подчеркнула, что эти советы просты, но они экономят время и уменьшают риски в пути.