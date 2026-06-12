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Киноафиша Фильмы Тролли возвращаются! Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Актау

Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Актау

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тролли возвращаются!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, RU
10:10 от 2600 ₸ 12:00 от 2600 ₸ 13:50 от 2600 ₸ 18:00 от 3400 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, RU
10:10 от 2200 ₸ 13:40 от 2200 ₸ 17:10 от 2600 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D
12:30 от 1200 ₸ 14:00 от 1500 ₸ 15:30 от 1900 ₸ 17:00 от 1900 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, RU
14:15 от 800 ₸ 17:35 от 1000 ₸
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