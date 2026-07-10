Лучшие мини-сериалы 2025 года для тех, кто не любит затянутые истории: посмотрите за выходные

От криминала до фантастики: эти истории нельзя пропустить, если вы истинный киноман.

2025 год был богат на хорошие сериалы, но если у вас нет времени на длинные саги, обратите внимание на мини-сериалы. Короткие, но насыщенные истории с продуманным сюжетом и сильным актерским составом — идеальный вариант для тех, кто ценит качество, а не количество.

«Переходный возраст» (4 серии)

Драма о 13-летнем Джейми, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Его родители начинают собственное расследование, чтобы понять: их сын — преступник или жертва?

«Локерби» (5 серий)

Основанная на реальных событиях история доктора Джима Свайра, который десятилетиями искал правду о гибели дочери в катастрофе рейса Pan Am 103.

«Яблочный уксус» (6 серий)

Блогерша Белл Гибсон годами притворялась больной раком, собирая миллионы подписчиков. Но когда правда начинает всплывать, её жизнь превращается в кошмар.

«Токсичный город» (4 серии)

Жительницы шотландского городка Корби объединяются, чтобы доказать: врожденные заболевания их детей — результат промышленного загрязнения.

«Веди себя прилично» (4 серии)

Две семьи узнают, что их детей перепутали в роддоме. Теперь им предстоит решить: оставить всё как есть или вернуть биологических сыновей.

«Сирены» (5 серий)

Девон пытается спасти сестру от влияния харизматичной, но опасной Микаэлы Келл, за которой скрывается темная тайна.

«Нулевой день» (6 серий)

Экс-президент США расследует кибератаку, которая парализовала страну, но раскрытие правды грозит разрушить его карьеру.

«Прорыв» (4 серии)

Детектив и специалист по генеалогии пытаются раскрыть два убийства 16-летней давности с помощью ДНК-анализа.

«Скучаю по тебе» (5 серий)

Детектив Кэт Донован расследует исчезновение человека и обнаруживает связь с убийством своего отца 11 лет назад.

«Наемный садовник» (6 серий)

Холодный киллер Элмер получает задание убить добрую воспитательницу Виолетту, но вместо этого влюбляется в неё.