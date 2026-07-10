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Киноафиша Статьи Лучшие мини-сериалы 2025 года для тех, кто не любит затянутые истории: посмотрите за выходные

Лучшие мини-сериалы 2025 года для тех, кто не любит затянутые истории: посмотрите за выходные

10 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала "Сирены"

От криминала до фантастики: эти истории нельзя пропустить, если вы истинный киноман.

2025 год был богат на хорошие сериалы, но если у вас нет времени на длинные саги, обратите внимание на мини-сериалы. Короткие, но насыщенные истории с продуманным сюжетом и сильным актерским составом — идеальный вариант для тех, кто ценит качество, а не количество.

«Переходный возраст» (4 серии)

Драма о 13-летнем Джейми, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Его родители начинают собственное расследование, чтобы понять: их сын — преступник или жертва?

«Переходный возраст»

«Локерби» (5 серий)

Основанная на реальных событиях история доктора Джима Свайра, который десятилетиями искал правду о гибели дочери в катастрофе рейса Pan Am 103.

Лучшие мини-сериалы 2025 года для тех, кто не любит затянутые истории: посмотрите за выходные

«Яблочный уксус» (6 серий)

Блогерша Белл Гибсон годами притворялась больной раком, собирая миллионы подписчиков. Но когда правда начинает всплывать, её жизнь превращается в кошмар.

Лучшие мини-сериалы 2025 года для тех, кто не любит затянутые истории: посмотрите за выходные

«Токсичный город» (4 серии)

Жительницы шотландского городка Корби объединяются, чтобы доказать: врожденные заболевания их детей — результат промышленного загрязнения.

Лучшие мини-сериалы 2025 года для тех, кто не любит затянутые истории: посмотрите за выходные

«Веди себя прилично» (4 серии)

Две семьи узнают, что их детей перепутали в роддоме. Теперь им предстоит решить: оставить всё как есть или вернуть биологических сыновей.

«Сирены» (5 серий)

Девон пытается спасти сестру от влияния харизматичной, но опасной Микаэлы Келл, за которой скрывается темная тайна.

Лучшие мини-сериалы 2025 года для тех, кто не любит затянутые истории: посмотрите за выходные

«Нулевой день» (6 серий)

Экс-президент США расследует кибератаку, которая парализовала страну, но раскрытие правды грозит разрушить его карьеру.

Лучшие мини-сериалы 2025 года для тех, кто не любит затянутые истории: посмотрите за выходные

«Прорыв» (4 серии)

Детектив и специалист по генеалогии пытаются раскрыть два убийства 16-летней давности с помощью ДНК-анализа.

«Скучаю по тебе»

«Скучаю по тебе» (5 серий)

Детектив Кэт Донован расследует исчезновение человека и обнаруживает связь с убийством своего отца 11 лет назад.

«Наемный садовник» (6 серий)

Холодный киллер Элмер получает задание убить добрую воспитательницу Виолетту, но вместо этого влюбляется в неё.

Фото: Кадры из сериалов «Переходный возраст», «Скучаю по тебе», «Яблочный уксус», «Локерби», «Токсичный город», «Веди себя прилично», «Нулевой день»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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