Гомер — тайный богач? В Сети высчитали стоимость дома Симпсонов и поймали героев на лжи

Желтый дом Симпсонов в Спрингфилде стал таким же культовым, как и его обитатели. Американские риелторы из Garretts Real Estate Group решили подсчитать, сколько бы стоило такое жилье в реальности.

За основу взяли аналогичные домики в разных городах с названием Спрингфилд в США, особенно присмотрелись к варианту в Орегоне. Хоть городок в «Симпсонах» и вымышленный, но их жилище — типичный образец американской пригородной недвижимости.

Описание дома Симпсонов

Дом Симпсонов оказался в прекрасном месте — в шаговой доступности и аэропорт, и школа, и даже музей восковых фигур. Для провинциального городка такая инфраструктура — редкая удача.

Построенный до 1989 года, этот двухэтажный особняк площадью больше 200 «квадратов» явно вырос в цене за последние десятилетия. Хотя Гомер вряд ли платил за него сегодняшние деньги — скорее всего, в конце 80-х такой дом обошелся бы семье значительно дешевле. Но даже тогда подобное жилье требовало серьезных накоплений для средней американской семьи.

Внутри дома нашлось все для комфортной жизни: просторная гостиная с эркером, уютная столовая, кухня и дополнительная комната на первом этаже. Второй уровень вмещает четыре спальни и ванные комнаты.

За домом разбит аккуратный дворик с классическим штакетником и аккуратно подстриженными самшитовыми кустами.

«Особую прелесть участку придает уютный внутренний дворик и старый добрый домик на дереве», — сообщается на сайте агентства.

Цена дома Симпсонов

Эксперты скрупулезно проанализировали каждый квадратный фут, изучив планировку и окружение. За основу взяли реальные цены на похожие дома в Орегоне, где якобы находится Спрингфилд Симпсонов.

После тщательного пересмотра эпизодов и сравнения с текущими рыночными предложениями риелторы вывели цифру в 450 тысяч долларов. Для такого просторного дома в районе с развитой инфраструктурой эта цена выглядит вполне обоснованной.

«Хоть город и вымышленный, но расчеты основаны на вполне реальных рыночных данных», — заключили специалисты.

И эта сумма в 35 млн рублей намного дороже, чем думали многие зрители: по данным риелторов, средний коттедж в США стоит чуть более 287 тысяч долларов. А ведь Симпсоны показаны как небогатая семья.

Ранее портал «Киноафиша» писал про серию «Симпсонов», которая отметила в мае свое 30-летие, но шокирует фанатов до сих пор.