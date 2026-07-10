«Мажор» подозрительно похож на эти 2 сериала, которые вышли намного раньше: посмотрите, если нравится хит с Прилучным

Когда вышел сериал «Мажор», зрители быстро полюбили историю Игоря Соколовского. Казалось бы, избалованный сын миллионера, привыкший к дорогим машинам, вечеринкам и полной свободе, точно не создан для работы в полиции.
Но именно там он впервые понял, чего стоит настоящая ответственность. И оказалось, что у героя Павла Прилучного были интересные предшественники.
«Мажор»
Игорь Соколовский попадает в отдел полиции совсем не по собственному желанию. После очередной выходки отец решает проучить сына и отправляет его работать туда, где деньги и связи уже не решают все проблемы.
Сначала коллеги видят в нем только богатого мальчика, который долго не продержится. Но постепенно Игорь меняется.
Он учится работать в команде, рисковать собой ради других и понимает, что служба — это не наказание, а шанс найти себя.
Именно за этим преображением зрители и следят уже несколько сезонов.
«Полиция Майами»
На первый взгляд герои культового сериала «Полиция Майами» тоже совсем не похожи на обычных стражей порядка.
Джеймс Крокетт и Рикардо Таббс носят стильную одежду, ездят на дорогих автомобилях и выглядят так, будто больше подходят для светской жизни, чем для борьбы с преступностью.
Но роскошь здесь — только часть работы под прикрытием. За красивой картинкой скрываются люди, которые каждый день рискуют собой.
Как и Соколовский, они доказывают: внешний блеск не всегда говорит о характере человека.
«Сыщики-любители экстра-класса»
Еще один интересный пример — британский сериал о лорде Бретте Синклере и бизнесмене Дэнни Уайлде.
Они привыкли к деньгам, развлечениям и красивой жизни, но неожиданно оказываются втянуты в расследования.
Сначала это кажется для них наказанием, но постепенно опасные приключения становятся настоящим делом.
Похожий путь проходит и герой «Мажора»: то, что начиналось как вынужденная мера, неожиданно превращается в призвание.
Возможно, именно поэтому история Игоря Соколовского так понравилась зрителям. Это не просто сериал о богатом наследнике в полиции, а рассказ о человеке, который смог измениться и доказать: прошлое не всегда определяет будущее.
Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?