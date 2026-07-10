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Киноафиша Статьи «Мажор» подозрительно похож на эти 2 сериала, которые вышли намного раньше: посмотрите, если нравится хит с Прилучным

«Мажор» подозрительно похож на эти 2 сериала, которые вышли намного раньше: посмотрите, если нравится хит с Прилучным

10 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мажор», «Полиция Майами»

Российский проект явно вдохновлялся этими сериалами.

Когда вышел сериал «Мажор», зрители быстро полюбили историю Игоря Соколовского. Казалось бы, избалованный сын миллионера, привыкший к дорогим машинам, вечеринкам и полной свободе, точно не создан для работы в полиции.

Но именно там он впервые понял, чего стоит настоящая ответственность. И оказалось, что у героя Павла Прилучного были интересные предшественники.

«Мажор»

Игорь Соколовский попадает в отдел полиции совсем не по собственному желанию. После очередной выходки отец решает проучить сына и отправляет его работать туда, где деньги и связи уже не решают все проблемы.

Сначала коллеги видят в нем только богатого мальчика, который долго не продержится. Но постепенно Игорь меняется.

Он учится работать в команде, рисковать собой ради других и понимает, что служба — это не наказание, а шанс найти себя.

Именно за этим преображением зрители и следят уже несколько сезонов.

Кадр из сериала «Мажор»

«Полиция Майами»

На первый взгляд герои культового сериала «Полиция Майами» тоже совсем не похожи на обычных стражей порядка.

Джеймс Крокетт и Рикардо Таббс носят стильную одежду, ездят на дорогих автомобилях и выглядят так, будто больше подходят для светской жизни, чем для борьбы с преступностью.

Но роскошь здесь — только часть работы под прикрытием. За красивой картинкой скрываются люди, которые каждый день рискуют собой.

Как и Соколовский, они доказывают: внешний блеск не всегда говорит о характере человека.

«Сыщики-любители экстра-класса»

Еще один интересный пример — британский сериал о лорде Бретте Синклере и бизнесмене Дэнни Уайлде.

Они привыкли к деньгам, развлечениям и красивой жизни, но неожиданно оказываются втянуты в расследования.

Сначала это кажется для них наказанием, но постепенно опасные приключения становятся настоящим делом.

Похожий путь проходит и герой «Мажора»: то, что начиналось как вынужденная мера, неожиданно превращается в призвание.

Возможно, именно поэтому история Игоря Соколовского так понравилась зрителям. Это не просто сериал о богатом наследнике в полиции, а рассказ о человеке, который смог измениться и доказать: прошлое не всегда определяет будущее.

Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?

Фото: Кадр из сериала «Мажор», «Полиция Майами»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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