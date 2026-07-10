Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В мире Толкина был хоббит не хуже Фродо, но его почти не замечали: именно он помог победить Саурона

В мире Толкина был хоббит не хуже Фродо, но его почти не замечали: именно он помог победить Саурона

10 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Его подвиг практически никто не обсуждает.

Когда речь заходит о «Властелине колец», чаще всего вспоминают Фродо Бэггинса. И это справедливо: именно ему выпала самая тяжелая ноша — донести Кольцо Всевластия до Мордора.

Но среди хоббитов был еще один герой, чей подвиг часто остается в тени. Он не нес Кольцо, зато сделал то, что казалось невозможным.

Речь идет о Мериадоке Брендибаке — или просто Мерри.

Хоббит, который был готов идти до конца

На первый взгляд Мерри кажется обычным веселым жителем Шира. Он любит спокойную жизнь, друзей и хорошие истории. Но именно за этой простотой скрывался один из самых умных и смелых хоббитов.

В отличие от многих, Мерри быстро понял: путешествие Фродо — это не просто приключение.

Он заранее догадывался о тайне Кольца и не отвернулся от друга, когда стало ясно, насколько опасным будет путь.

Более того, Мерри оказался одним из самых подготовленных членов маленькой компании: он изучал карты, продумывал дорогу и помогал друзьям выбраться из сложных ситуаций.

Маленький герой против огромного зла

Кадр из фильма «Властелин колец»

После распада Братства Кольца Мерри мог просто ждать спасения. Но судьба приготовила ему другую роль.

Вместе с Пиппином он попал к энтам и стал одним из тех, кто подтолкнул древний народ деревьев выступить против Сарумана. А позднее оказался рядом с войском Рохана и королем Теоденом.

Именно там произошел главный момент Мерри.

Во время битвы на Пеленнорских полях перед ним оказался Король-Чародей Ангмара — предводитель назгул и один из самых опасных слуг Саурона.

Даже великие воины боялись его силы. Но маленький хоббит смог преодолеть ужас.

Мерри ударил Короля-Чародея своим древним клинком и разрушил его защиту. Благодаря этому Эовин смогла нанести решающий удар и победить врага, которого считали практически непобедимым.

Без Мерри исход этой битвы мог быть совсем другим.

Фродо спас Средиземье, уничтожив Кольцо. Но Мерри доказал другую важную мысль Толкина: величие определяется не ростом, происхождением или силой.

Иногда самый маленький герой способен изменить судьбу целого мира.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На пол — простынь, и в квартире свежо без кондиционера: как южане справляются с жарой при помощи ванны и не только На пол — простынь, и в квартире свежо без кондиционера: как южане справляются с жарой при помощи ванны и не только Читать дальше 8 июля 2026
Вместо Брагина — Вера Филатова: начались съемки нового детективного сериала — хит на замену «Первому отделу» Вместо Брагина — Вера Филатова: начались съемки нового детективного сериала — хит на замену «Первому отделу» Читать дальше 9 июля 2026
Галадриэль подарила Гимли три пряди своих волос, но зачем? В этом подарке заложен глубокий смысл Галадриэль подарила Гимли три пряди своих волос, но зачем? В этом подарке заложен глубокий смысл Читать дальше 10 июля 2026
Гэндальф из «Властелина колец» вам никого не напоминает? Списан с героев совсем других сюжетов Гэндальф из «Властелина колец» вам никого не напоминает? Списан с героев совсем других сюжетов Читать дальше 7 июля 2026
Почему всемогущий Гэндальф все-таки боялся Саурона: в фильмах это не показали, но в книгах Толкина есть ответ Почему всемогущий Гэндальф все-таки боялся Саурона: в фильмах это не показали, но в книгах Толкина есть ответ Читать дальше 6 июля 2026
Он маг, она — эльфийка, но кто сильнее: Гэндальф или Галадриэль? Ответ не такой очевидный, как кажется Он маг, она — эльфийка, но кто сильнее: Гэндальф или Галадриэль? Ответ не такой очевидный, как кажется Читать дальше 10 июля 2026
Что будет с Чани и Полом в финале истории «Дюны»: только читавшие Герберта знают, останутся ли они вместе Что будет с Чани и Полом в финале истории «Дюны»: только читавшие Герберта знают, останутся ли они вместе Читать дальше 10 июля 2026
Фанаты Герберта ждали — и этот момент настал: вышел официальный трейлер к третьей «Дюне» длиной почти 3 минуты Фанаты Герберта ждали — и этот момент настал: вышел официальный трейлер к третьей «Дюне» длиной почти 3 минуты Читать дальше 10 июля 2026
Питер Джексон — не всегда гарантия успеха: этот фильм от создателя «Властелина колец» получил всего 25% на RT Питер Джексон — не всегда гарантия успеха: этот фильм от создателя «Властелина колец» получил всего 25% на RT Читать дальше 9 июля 2026
4 интригующих британских триллера популярных на Netflix: №1 привел в восторг самого Кинга 4 интригующих британских триллера популярных на Netflix: №1 привел в восторг самого Кинга Читать дальше 9 июля 2026
Считаете финал «Форреста Гампа» слишком грустным? Но в книге он был еще хуже Считаете финал «Форреста Гампа» слишком грустным? Но в книге он был еще хуже Читать дальше 9 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше