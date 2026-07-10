В мире Толкина был хоббит не хуже Фродо, но его почти не замечали: именно он помог победить Саурона

Его подвиг практически никто не обсуждает.

Когда речь заходит о «Властелине колец», чаще всего вспоминают Фродо Бэггинса. И это справедливо: именно ему выпала самая тяжелая ноша — донести Кольцо Всевластия до Мордора.

Но среди хоббитов был еще один герой, чей подвиг часто остается в тени. Он не нес Кольцо, зато сделал то, что казалось невозможным.

Речь идет о Мериадоке Брендибаке — или просто Мерри.

Хоббит, который был готов идти до конца

На первый взгляд Мерри кажется обычным веселым жителем Шира. Он любит спокойную жизнь, друзей и хорошие истории. Но именно за этой простотой скрывался один из самых умных и смелых хоббитов.

В отличие от многих, Мерри быстро понял: путешествие Фродо — это не просто приключение.

Он заранее догадывался о тайне Кольца и не отвернулся от друга, когда стало ясно, насколько опасным будет путь.

Более того, Мерри оказался одним из самых подготовленных членов маленькой компании: он изучал карты, продумывал дорогу и помогал друзьям выбраться из сложных ситуаций.

Маленький герой против огромного зла

После распада Братства Кольца Мерри мог просто ждать спасения. Но судьба приготовила ему другую роль.

Вместе с Пиппином он попал к энтам и стал одним из тех, кто подтолкнул древний народ деревьев выступить против Сарумана. А позднее оказался рядом с войском Рохана и королем Теоденом.

Именно там произошел главный момент Мерри.

Во время битвы на Пеленнорских полях перед ним оказался Король-Чародей Ангмара — предводитель назгул и один из самых опасных слуг Саурона.

Даже великие воины боялись его силы. Но маленький хоббит смог преодолеть ужас.

Мерри ударил Короля-Чародея своим древним клинком и разрушил его защиту. Благодаря этому Эовин смогла нанести решающий удар и победить врага, которого считали практически непобедимым.

Без Мерри исход этой битвы мог быть совсем другим.

Фродо спас Средиземье, уничтожив Кольцо. Но Мерри доказал другую важную мысль Толкина: величие определяется не ростом, происхождением или силой.

Иногда самый маленький герой способен изменить судьбу целого мира.

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