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Киноафиша Статьи 3 отличных сериала Netflix 2025 года, из-за которых зрителей не оттащить от экранов — нет ни одного спокойного эпизода

3 отличных сериала Netflix 2025 года, из-за которых зрителей не оттащить от экранов — нет ни одного спокойного эпизода

10 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Черный кролик», «Дом Гиннесса», «Непослушные»

Криминальная история, драма о семье и честный взгляд на юные годы.

В 2025 году эти сериалы были в топе Netflix: «Черный кролик» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом, мрачный «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков» и триллер «Непослушные» с Тони Коллетт в главной роли.

Разные по жанрам, они объединяются в одном — удерживают зрителей у экранов без передышки.

«Черный кролик»

Представьте Нью-Йорк, где ночные клубы сияют ярче, чем звезды, а за кулисами все решает не мода, а власть и деньги.

Герой Джуда Лоу управляет клубом-магнитом для влиятельных людей, но появление брата (Джейсон Бейтман) вносит хаос.

Здесь нет «спокойных серий» — каждая заканчивается так, что рука сама тянется включить следующую.

«Дом Гиннесса»

Если «Острые козырьки» вас держали в напряжении, то эта история — родная сестра по духу. Ирландия, 1860-е. После смерти отца наследники империи Гиннесов ведут войну не только за пивоварни, но и за собственные амбиции.

Заговоры, предательства, борьба в дымных залах и на улицах Дублина — сериал выглядит как исторический блокбастер, который не отпускает ни на минуту.

«Непослушные»

Маленький город Толл-Пайнс обещает «идеальный порядок», но внутри — школьная система для «проблемных подростков» и лидер, от которой веет опасностью.

Полицейский Алекс Демпси постепенно тянет нитку из загадочного клубка — и распутывает не только чужие секреты.

Фото: Кадр из сериала «Черный кролик», «Дом Гиннесса», «Непослушные»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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