Галадриэль подарила Гимли три пряди своих волос, но зачем? В этом подарке заложен глубокий смысл

Этот момент из «Властелина колец» лечит древнюю обиду, о которой вы могли даже не догадываться.

В «Братстве Кольца» есть сцена, которая кажется простой, почти анекдотичной: гном просит у прекрасной эльфийки прядь волос. Но если копнуть глубже, за этой просьбой — семь тысячелетий недоверия, обид и сломанных судеб.

До Гимли просил другой — и получил отказ

Гимли, как и большинство гномов, изначально не доверял эльфам. Но в Лотлориэне он увидел не только свет фонарей на деревьях, но и свет в душе Галадриэль. И когда она предложила выбрать подарок — он не пожелал ни оружия, ни брони. Он просто сказал:

«Я прошу прядь ваших волос, которые превосходят золото земли, как звезды превосходят сокровища недр»

Он не знал, что просит то же самое, что когда-то просил Феанор — самый могущественный из эльфов, создатель Сильмариллов. Галадриэль отказала ему трижды. Но Гимли она дала не одну — а три пряди.

Почему именно ему — и втрое больше

Феанор хотел использовать её красоту. Гимли — просто сохранить её. И в этом, как отмечают знатоки лора Толкина, — вся разница. Галадриэль прожила долгую жизнь, видела войны и предательства, стала сдержанней и мудрее. Она почувствовала: в этом гноме нет темных помыслов, только свет.

Этот дар стал не просто жестом благодарности, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино». Он стал символом прощения — за старую вражду между эльфами и гномами, за раны прошлого, за недоверие.

Так в одной сцене Питер Джексон и Толкин (через века и экраны) показали, как малый жест может залечить древнюю трещину.

Ранее мы писали: На самом деле Гэндальф не пережил битву с Балрогом: это поняли только те, кто читал «Властелина колец».