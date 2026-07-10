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Киноафиша Статьи Астрофизики и историки уверяют — все максимально достоверно: вышел тизер «Трудно быть богом» от создателя «Триггера»

Астрофизики и историки уверяют — все максимально достоверно: вышел тизер «Трудно быть богом» от создателя «Триггера»

10 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Трудно быть богом»

Уже можно увидеть воплощение культового романа на экране.

Вышел первый тизер «Трудно быть богом», и проект уже выглядит одной из самых любопытных российских премьер: сильная литературная основа, звездный актерский состав и мир, который создавали несколько лет.

Человек будущего среди жестокого прошлого

В центре сюжета — Антон, сотрудник Института истории. В далеком будущем земляне наблюдают за развитием других цивилизаций и помогают им пройти самые сложные этапы.

Герой отправляется на планету Арканар, где общество напоминает земное Средневековье. Там Антон становится доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, которого окружающие знают как человека, любящего драки, вино и красивых женщин.

Но за этим образом скрывается важная миссия. Главное правило для героя — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, а лишь помогать тем, кто способен изменить будущее.

Однако у Антона есть и личная причина оказаться на Арканаре: именно здесь когда-то бесследно исчез его отец.

Безруков, Кологривый и другие звезды

Главную роль дона Руматы исполнил Александар Радойичич, известный зрителям по фильму «Балканский рубеж».

Но отдельного внимания заслуживает актерский состав. В сериале появятся Сергей Безруков, Никита Кологривый, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Леонид Ярмольник и другие известные актеры.

Еще один повод присмотреться к проекту — имя режиссера. За постановку отвечает Дмитрий Тюрин, который ранее снял один из самых ярких российских сериалов последних лет — «Триггер» с Максимом Матвеевым.

Мир, который создавали семь лет

Создатели обещают не просто фантастический сериал с красивыми декорациями, а полноценную вселенную со своими законами.

Продюсер и шоураннер проекта Теймур Джафаров рассказал, что подготовка к съемкам заняла около семи лет. Команда старалась сделать Арканар максимально убедительным — продумать его историю, устройство общества и даже мелкие детали жизни.

«Мы общались с астрофизиками, религиоведами, историками, чтобы все выглядело достоверно и масштабно», — отметил Джафаров.

Премьера «Трудно быть богом» состоится в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале НТВ.

И, кажется, это тот случай, когда экранизация может заинтересовать не только поклонников Стругацких. Ведь за проектом стоит большая команда, которая пытается создать не просто приключение, а целый новый мир.

Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?

Фото: Кадр из сериала «Трудно быть богом»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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