Смесь «Инопланетянина» и «Очень странных дел», но без пафоса: это польское фэнтези покорило зрителей и его есть за что любить

В эпоху, когда стриминги забиты однотипным CGI-фэнтези, один фильм проскользнул мимо радаров, хотя заслуживает гораздо большего. «Пришелец из сказки» (оригинальное название Władcy przygód. Stąd do Oblivio) — польское приключенческое фэнтези 2019 года, о котором вы, скорее всего, даже не слышали. А зря.

На портале «Отзовик» у фильма 88% положительных отзывов. Зрители называют его «сказкой, снятой с умом», «уютным кино из другого времени» и — самое частое — «чем-то, чего давно не хватало».

Главные герои — подростки Франек и Ига. Он — вундеркинд с паяльником в руках, она — девочка из другого мира, почти в прямом смысле. Вместе они сталкиваются с пришельцем Эдди, сбежавшим из параллельного измерения Обливио, где память стирают как ненужный файл. Эдди — смесь Элвиса Пресли и героя из «Инопланетянина», охотники за головами на хвосте, граммофон — портал в другой мир. Дальше — крышеснос.

«Картина, конечно, рассчитана больше на детскую, подростковую аудиторию нежели для взрослого человека. Но за компанию с детьми можно позволить себе своеобразный релакс, окунувшись в мир фантастических приключений. Фильм отлично снят, изобилует своеобразными эффектами, хорошей игрой. Надо отдать должное актерскому составу, где каждый справился со своей ролью на отлично. Смотрелась игра с экрана достаточно органично, целостно и без видимых киноляпов. Это несмотря на то, что сюжет фильма казалось бы не новый, но испоганить его очень легко», — пишут зрители.

Погони на велосипедах, ночные улицы, параллельные миры, неон, ретро-техника и музыка в стиле рокабилли. Это всё больше похоже на оммаж «Очень странным делам», но без пафоса. Сюжет — не столько про спасение мира, сколько про то, что воображение — это сила, которой нас хотят лишить. И только дети помнят, как ею пользоваться.

Юные актёры — великолепны. Франек и Ига — живые, не «сериальные» дети, а настоящие. Их веришь, им сопереживаешь. Единственное, что немного выбивается — пришелец Эдди, сыгранный Мацеем Маковским. Немного переигрывает, пишут зрители, но даже это добавляет фильму особого шарма: он не боится быть наивным, не боится быть добрым.

«Пришелец из сказки» — редкий пример европейского семейного кино, которое не подражает Голливуду, а идёт своим путём. И если вы соскучились по фэнтези, где магия — не спецэффект, а чувство, обязательно найдите этот фильм. Смотреть лучше вечером. С пледом. И включённым воображением.

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