НТВ взялся на новый сериал: у руля стоит создатель «Первого отдела» и «Невского» — грядет потенциальный хит

Хороший детектив держится не только на расследовании. Намного интереснее наблюдать за героем, который каждый день ходит по краю и уже сам не понимает, где заканчивается его роль и начинается настоящая жизнь.

Похоже, именно такую историю готовит НТВ — стартовали съемки нового сериала «Один из нас».

«Один из нас» — НТВ

В центре сюжета — офицер ФСБ Андрей Филатов, которого играет Кирилл Балобан.

За его плечами уже есть сложная работа под прикрытием. После опасной операции герой мечтает наконец вернуться к обычной жизни и восстановить отношения с близкими.

Но вместо спокойствия он получает новое задание — внедриться в закрытую религиозную общину.

Теперь Филатову предстоит стать «своим» среди людей, которые не должны заподозрить обман. Любая ошибка может стоить ему не только операции, но и жизни.

Постепенно опасная игра превращается для героя в настоящее испытание: чем дольше он находится внутри чужого мира, тем сложнее сохранить себя.

За проект отвечает режиссер любимых детективов

Особое внимание к сериалу привлекает имя режиссера. «Один из нас» снимает Денис Нейманд, хорошо знакомый поклонникам российских криминальных историй.

Именно он работал над такими популярными проектами, как «Первый отдел» и «Невский».

По словам режиссера, команда сразу почувствовала, что перед ними не просто очередной детектив, а сильная человеческая история.

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и Красноярском крае, а природа и атмосфера этих мест станут важной частью сериала.

Кажется, НТВ готовит проект для тех, кто любит не только погони и расследования, но и сложных героев — людей, которым приходится каждый день выбирать между долгом, страхом и собственной жизнью.

Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?