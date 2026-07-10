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НТВ взялся на новый сериал: у руля стоит создатель «Первого отдела» и «Невского» — грядет потенциальный хит

10 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел», «Один из нас»

Имя Дениса Нейманда знакомо фанатам качественных детективов.

Хороший детектив держится не только на расследовании. Намного интереснее наблюдать за героем, который каждый день ходит по краю и уже сам не понимает, где заканчивается его роль и начинается настоящая жизнь.

Похоже, именно такую историю готовит НТВ — стартовали съемки нового сериала «Один из нас».

«Один из нас» — НТВ

В центре сюжета — офицер ФСБ Андрей Филатов, которого играет Кирилл Балобан.

За его плечами уже есть сложная работа под прикрытием. После опасной операции герой мечтает наконец вернуться к обычной жизни и восстановить отношения с близкими.

Но вместо спокойствия он получает новое задание — внедриться в закрытую религиозную общину.

Теперь Филатову предстоит стать «своим» среди людей, которые не должны заподозрить обман. Любая ошибка может стоить ему не только операции, но и жизни.

Постепенно опасная игра превращается для героя в настоящее испытание: чем дольше он находится внутри чужого мира, тем сложнее сохранить себя.

За проект отвечает режиссер любимых детективов

Особое внимание к сериалу привлекает имя режиссера. «Один из нас» снимает Денис Нейманд, хорошо знакомый поклонникам российских криминальных историй.

Именно он работал над такими популярными проектами, как «Первый отдел» и «Невский».

По словам режиссера, команда сразу почувствовала, что перед ними не просто очередной детектив, а сильная человеческая история.

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и Красноярском крае, а природа и атмосфера этих мест станут важной частью сериала.

Кажется, НТВ готовит проект для тех, кто любит не только погони и расследования, но и сложных героев — людей, которым приходится каждый день выбирать между долгом, страхом и собственной жизнью.

Ранее мы писали: На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Один из нас»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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