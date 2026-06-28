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Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Аксае
Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Аксае
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бишарашки в Индии: В поисках мамы»?
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Аксай, ул. Молодежная, 13, ТЦ «Jarsuat», 3 этаж
2D
16:55
от 1800 ₸
18:30
от 2200 ₸
20:05
от 2200 ₸
21:40
от 2200 ₸
23:15
от 2200 ₸
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