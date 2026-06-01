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Киноафиша Фильмы Папасының қызы Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Аксае

Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Аксае

Вся информация о фильме
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Расписание сеансов в городе Уральск

Завтра 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx Uralsk г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, KZ
10:10 от 1800 ₸ 10:20 от 1800 ₸ 12:00 от 1800 ₸ 17:20 от 2000 ₸ 21:40 от 2400 ₸
Полное расписание и билеты
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2026, Великобритания, ужасы, фантастика, боевик
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Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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