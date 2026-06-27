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Киноафиша Статьи «Я на солнышке лежууу» и этот тест прохожууу: вспомните 6 фильмов СССР по пляжам в кадре

«Я на солнышке лежууу» и этот тест прохожууу: вспомните 6 фильмов СССР по пляжам в кадре

27 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Заодно подзарядитесь летним настроением.

Лето уже вступило в свои права, а значит, впереди сезон отпусков, поездок к морю и долгожданного отдыха. Самое время добавить себе немного солнечного настроения — и заодно проверить, насколько хорошо вы помните любимое советское кино.

В советских фильмах пляжи и морские побережья появлялись не так уж редко. Где-то они становились местом романтических встреч, где-то — источником комичных ситуаций, а иногда именно на фоне моря разворачивались самые запоминающиеся сцены, которые зрители пересматривают до сих пор.

Мы подготовили небольшой тест для поклонников советской классики. Вам предстоит взглянуть на шесть кадров с пляжами, набережными и морскими пейзажами и определить, из каких фильмов они взяты.

Некоторые ответы наверняка вспомнятся мгновенно, а вот над другими придётся поломать голову. Но даже если не получится набрать максимум баллов, приятная порция ностальгии и летнего настроения гарантирована.

Готовы проверить себя? Тогда начинаем.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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