«Я на солнышке лежууу» и этот тест прохожууу: вспомните 6 фильмов СССР по пляжам в кадре

Лето уже вступило в свои права, а значит, впереди сезон отпусков, поездок к морю и долгожданного отдыха. Самое время добавить себе немного солнечного настроения — и заодно проверить, насколько хорошо вы помните любимое советское кино.

В советских фильмах пляжи и морские побережья появлялись не так уж редко. Где-то они становились местом романтических встреч, где-то — источником комичных ситуаций, а иногда именно на фоне моря разворачивались самые запоминающиеся сцены, которые зрители пересматривают до сих пор.

Мы подготовили небольшой тест для поклонников советской классики. Вам предстоит взглянуть на шесть кадров с пляжами, набережными и морскими пейзажами и определить, из каких фильмов они взяты.

Некоторые ответы наверняка вспомнятся мгновенно, а вот над другими придётся поломать голову. Но даже если не получится набрать максимум баллов, приятная порция ностальгии и летнего настроения гарантирована.

Готовы проверить себя? Тогда начинаем.