Раз в год я пересматриваю этот сериал и буду делать это до пенсии: и нет, это не «Игра престолов» и не «Во все тяжкие»

И я даже готова стереть память, чтобы открыть его для себя заново.

У каждого человека есть фильм или сериал, который хочется пересматривать в разные периоды жизни. И самое интересное, что он не надоедает, а наоборот, помогает справиться с эмоциями, окунуться в воспоминания или отвлечься от забот.

И у меня есть такой проект — сериал «Древние», спин-офф «Дневников вампира». И он не похож на историю любви Стефана, Деймона и Елены или копию «Сумерек». Этот проект гораздо сильнее, глубже и интереснее.

И сейчас я расскажу, почему я пересматриваю его раз в год и делаю это уже 10 лет.

Сюжет сериала «Древние»

Этот проект появился из вселенной «Дневников вампира» и рассказывает историю самой могущественной семьи в мире — Майклсонов. Первородные вампиры, прародители всех кровопийц в истории и люди, которые когда-то дали друг другу клятву — быть рядом всегда и навечно.

Но за тысячу лет они успели так надоесть друг другу, чтобы клятвы оказались забыты. И в этот момент их объединяет чудо-ребенок, который еще до рождения стал угрозой миру и спасением семьи Майклсонов от разрушения.

Это не копия «Дневников вампира»

О «Дневниках вампира» слышали все, кто хоть раз в жизни фанател от «Сумерек» и вампирской тематики. Но «Древние» — это не очередная история любви монстра и человека. Здесь нет любовных треугольников и подростковых переживаний.

Этот сериал — о семье. О том, какую боль могут приносить кровные узы, и о том, как они же могут спасти в самые темные моменты жизни. О том, тяжело находить баланс между личным счастьем и семьей, как выбирать себя, не причиняя боль своим близким.

В нем поднимается множество важных тем, несмотря на то, что главные герои пьют кровь и живут тысячу лет. Ведь как и обычные люди, они также сталкиваются с предательством, разбитым сердцем или пытаются обуздать демонов в своей душе.

Здесь — мои главные любимчики

Признаюсь сразу, что в этом сериале я люблю практически всех персонажей, это мои главные краши. И Ребекка, которая всегда стояла в тени своих братьев, и Элайджа, который потратил жизнь на то, чтобы усмирить брата, и Хейли, которая из маленького волчонка превратилась в волчицу, которая готова убивать ради своей семьи, и Марсель, который никак не мог найти свое место в мире. И моя самая большая сериальная любовь — первородный гибрид Клаус.

Этот персонаж в исполнении Джозефа Моргана навсегда поселился в моем сердце, ведь он — центр всей истории. Психопат с паранойей и манией величия на протяжении пяти сезонов медленно идет к искуплению. Ведь у него впервые за тысячу лет появилось то, о чем он даже не мог мечтать — дочь.

Столетиями он манипулировал своими братьями и сестрой, бежал от родителей, наживал врагов, истреблял города и деревни просто ради развлечения. И только став отцом, он понял, что любое действие имеет свои последствия.

Почему я пересматриваю «Древних» снова и снова?

Вот уже 10 лет примерно раз в год меня тянет включить этот сериал и снова окунуться в атмосферу Нового Орлеана. Это как теплый уютный плед, который мы достаем прохладными вечерами.

Каждый раз я смотрю любимые серии, открывая для себя что-то новое. И если я до сих пор вас не убедила, рейтинг 8,2 на IMDb – это веский повод включить этот сериал.