Не только «Мажор»: 3 российских проекта, которые выкупили для адаптации за границей — понятны по всему миру

И среди иностранцев они тоже нашли свою аудиторию.

Еще десять-пятнадцать лет назад российское телевидение в основном адаптировало зарубежные проекты. «Воронины», «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня» — список можно продолжать долго. Но сегодня ситуация постепенно меняется. Все чаще иностранные студии покупают права именно на российские фильмы и сериалы, создавая собственные версии популярных историй.

Мы выбрали три проекта, которым удалось заинтересовать зарубежных продюсеров.

«Мажор» стал южнокорейским хитом

Одним из самых известных российских сериалов за рубежом оказался «Мажор». В Южной Корее вышла его адаптация под названием «Чеболь против детектива». Правда, создатели довольно быстро ушли от оригинального сюжета.

Главный герой тоже богатый наследник, но его история развивается совсем иначе. Корейская версия делает больший акцент на романтической линии и семейных отношениях, поэтому по атмосфере заметно отличается от российского сериала. Тем не менее сам факт покупки прав показывает, насколько успешным оказался «Мажор».

«Кухню» пытались повторить сразу в нескольких странах

Комедия о ресторане Claude Monet тоже оказалась востребована за пределами России. Свои версии «Кухни» снимали в Португалии, Германии, Хорватии, Греции, Словакии и других странах.

Повторить успех оригинала никому не удалось — большинство адаптаций закрывались уже после первого сезона. Но сама идея истории о закулисье ресторана оказалась настолько универсальной, что интерес к ней проявили сразу несколько зарубежных телеканалов.

«Холоп» превратился в международную франшизу

Пожалуй, самый громкий пример последних лет — фильм «Холоп». После огромного успеха в России права на ремейк купили сразу несколько стран.

Сегодня уже существуют турецкая, французская, казахстанская и монгольская версии картины, а также готовятся новые адаптации для других рынков. При этом каждая страна переносит историю в собственные культурные реалии, сохраняя основную идею перевоспитания избалованного богача.

Еще недавно казалось, что российские фильмы и сериалы интересны только отечественной аудитории. Но успех «Мажора», «Кухни» и «Холопа» показывает обратное. Хорошая история понятна зрителям в любой стране, а национальный колорит лишь делает ее интереснее для новой аудитории.