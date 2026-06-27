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Киноафиша Статьи Неужели во всем Средиземье не нашлось никого, кроме Фродо, чтобы уничтожить Кольцо: в этом и есть главный замысел Толкина

Неужели во всем Средиземье не нашлось никого, кроме Фродо, чтобы уничтожить Кольцо: в этом и есть главный замысел Толкина

27 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Не обязательно владеть оружием или управлять армией, чтобы быть сильным.

На первый взгляд выбор Фродо хранителем Кольца кажется странным. В Средиземье были великие воины, могущественные маги и мудрые правители, но судьбу всего мира доверили обычному хоббиту, который мечтал лишь о спокойной жизни в Шире. Однако именно в этом и скрывался главный замысел Джона Толкина.

Сила Фродо была совсем не в оружии

Во время Совета Элронда становится очевидно, что Кольцо начинает влиять даже на самых мудрых и сильных героев. Каждый понимает, насколько опасен артефакт, но одновременно испытывает искушение воспользоваться его силой ради благой цели.

Фродо оказался единственным, кто не стремился ни к власти, ни к славе. Он не представлял интересы великих народов Средиземья, поэтому вокруг него было гораздо проще объединиться, чем вокруг любого короля или полководца.

Именно слабость сделала его сильнее остальных

Главная опасность Кольца заключалась не в его магии, а в способности усиливать самые сокровенные желания своего владельца. Чем больше власти хотел человек, тем быстрее артефакт подчинял его себе.

Фродо же мечтал совсем о другом. Его идеальная жизнь — это родной дом, друзья, тихие вечера и никакой борьбы за престолы. Именно поэтому Кольцу было гораздо сложнее найти слабое место в душе хоббита, чем в сердце Гэндальфа, Арагорна или Боромира.

Почему не Сэм, Мерри или Пиппин?

Все хоббиты по природе миролюбивы, но Фродо отличался от своих друзей. Благодаря Бильбо он с детства знал, что за пределами Шира существует огромный и опасный мир, населенный не только добрыми существами.

Именно поэтому Фродо лучше остальных понимал цену своей миссии, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино». Он не воспринимал путешествие как приключение, а сразу осознал, что на его плечах лежит судьба Средиземья.

В этом и заключается главный парадокс «Властелина колец»: мир спас не самый сильный герой, а тот, кто меньше всех хотел стать героем.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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