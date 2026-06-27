«Невский-8» отошел на второй план, когда появился этот сериал НТВ: здесь у Паламарчука наконец главная роль

«Невский» сделал Дмитрия Паламарчука одним из главных лиц российских детективов, поэтому неудивительно, что его новый проект уже активно обсуждают зрители. Сериал «Число зверя» обещает не просто очередное расследование, а историю, где прошлое оказывается страшнее настоящего.

Детектив с пугающей завязкой

События начинаются в 90-е годы, когда следователь Алексей Кирсанов получает угрозы от преступной группировки и переезжает в другой регион. Кажется, что впереди спокойная жизнь, но уже первое дело оказывается куда страшнее прежних: неизвестный расстреливает целую семью, а на телах погибших оставляет кровавые цифры.

Очень быстро выясняется, что похожие преступления происходили и раньше. Кирсанов начинает поднимать старые архивы и понимает, что расследование уходит на десятилетия назад, а кто-то слишком долго старался скрыть правду.

Почему зрители уже заинтересовались сериалом

Главная интрига «Числа зверя» строится не только вокруг личности убийцы. Судя по описанию, героям предстоит разобраться, почему старые преступления так и не были раскрыты и кто мог закрывать глаза на происходящее все эти годы.

Именно такие истории сегодня особенно любят поклонники жанра. Здесь есть и серийный преступник со своим почерком, и расследование, которое постепенно превращается в попытку докопаться до чужих ошибок и опасных секретов прошлого.

После «Невского» интерес к Паламарчуку только вырос

Во многом внимание к проекту связано с Дмитрием Паламарчуком. После «Невского» зрители привыкли видеть актера в образе принципиального человека, который готов идти до конца, даже если это оборачивается серьезными проблемами.

Похоже, в «Числе зверя» ему снова досталась именно такая роль. Если создателям удастся сохранить напряжение до самого финала и не превратить историю в череду однотипных расследований, у нового проекта есть все шансы стать одной из самых обсуждаемых премьер НТВ этого года.