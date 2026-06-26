Эти 3 зарубежных сериала показали Вторую мировую войну без прикрас: трилогия Спилберга и Хэнкса — самый свежий вышел в 2024 году

Их стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы увидеть войну глазами иностранцев.

Военные сериалы часто обвиняют в излишнем пафосе, но есть проекты, которым удалось невозможное. Они не только показывают масштаб Второй мировой войны, но и заставляют переживать за каждого героя так, словно это документальная хроника. И самое интересное, что все три сериала связаны между собой.

Речь о своеобразной телевизионной трилогии, которую продюсировали Стивен Спилберг и Том Хэнкс. За два десятилетия они показали войну с земли, с моря и с воздуха — и каждый раз попадали точно в цель.

«Братья по оружию»: сериал, который стал эталоном жанра

Когда в 2001 году вышли «Братья по оружию», зрители поняли, что телевидение может выглядеть как большое кино. История роты Easy начинается еще во время подготовки к высадке в Нормандии и проходит через самые тяжелые сражения Западного фронта.

Главное достоинство сериала — не масштабные батальные сцены, а живые люди. Здесь нет непобедимых героев. Есть молодые солдаты, которые боятся, ошибаются, теряют друзей и продолжают идти вперед. Именно поэтому спустя четверть века «Братья по оружию» по-прежнему считаются одним из лучших военных сериалов в истории.

«Тихий океан»: война, от которой невозможно отвернуться

После успеха «Братьев по оружию» создатели решили показать другую сторону конфликта. Вместо Европы зрителей отправили на острова Тихого океана, где американские морпехи вели ожесточенные бои с японской армией.

«Тихий океан» получился заметно мрачнее своего предшественника. Здесь меньше романтики фронтового братства и гораздо больше разговоров о том, как война ломает человека изнутри. Многие зрители до сих пор считают некоторые эпизоды сериала одними из самых тяжелых во всем военном жанре.

«Властелины воздуха»: взгляд на войну с неба

Новейшая часть этой своеобразной трилогии вышла уже в 2024 году. На этот раз в центре сюжета оказались летчики 100-й бомбардировочной группы, которые участвовали в опаснейших воздушных операциях над оккупированной Европой.

Создатели сделали ставку на впечатляющие воздушные сцены и показали, насколько смертельно опасной была работа экипажей бомбардировщиков. Да, многие поклонники считают, что сериал уступает «Братьям по оружию», но он отлично дополняет общую картину войны и показывает тот фронт, о котором в кино вспоминают не так часто.

С чего начать?

Если смотреть только один сериал, выбор очевиден — «Братья по оружию». Но по-настоящему впечатляет именно вся трилогия целиком. Вместе эти проекты показывают Вторую мировую войну гораздо объемнее большинства фильмов: от окопов Франции до джунглей Тихого океана и неба над Германией.

Именно поэтому спустя годы зрители продолжают возвращаться к этим историям — не ради спецэффектов, а ради людей, которые оказались в центре самой страшной войны XX века.