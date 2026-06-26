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Эти 3 зарубежных сериала показали Вторую мировую войну без прикрас: трилогия Спилберга и Хэнкса — самый свежий вышел в 2024 году

26 июня 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелины воздуха»

Их стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы увидеть войну глазами иностранцев.

Военные сериалы часто обвиняют в излишнем пафосе, но есть проекты, которым удалось невозможное. Они не только показывают масштаб Второй мировой войны, но и заставляют переживать за каждого героя так, словно это документальная хроника. И самое интересное, что все три сериала связаны между собой.

Речь о своеобразной телевизионной трилогии, которую продюсировали Стивен Спилберг и Том Хэнкс. За два десятилетия они показали войну с земли, с моря и с воздуха — и каждый раз попадали точно в цель.

«Братья по оружию»: сериал, который стал эталоном жанра

Когда в 2001 году вышли «Братья по оружию», зрители поняли, что телевидение может выглядеть как большое кино. История роты Easy начинается еще во время подготовки к высадке в Нормандии и проходит через самые тяжелые сражения Западного фронта.

Главное достоинство сериала — не масштабные батальные сцены, а живые люди. Здесь нет непобедимых героев. Есть молодые солдаты, которые боятся, ошибаются, теряют друзей и продолжают идти вперед. Именно поэтому спустя четверть века «Братья по оружию» по-прежнему считаются одним из лучших военных сериалов в истории.

«Тихий океан»: война, от которой невозможно отвернуться

Кадр из сериала «Тихий океан»

После успеха «Братьев по оружию» создатели решили показать другую сторону конфликта. Вместо Европы зрителей отправили на острова Тихого океана, где американские морпехи вели ожесточенные бои с японской армией.

«Тихий океан» получился заметно мрачнее своего предшественника. Здесь меньше романтики фронтового братства и гораздо больше разговоров о том, как война ломает человека изнутри. Многие зрители до сих пор считают некоторые эпизоды сериала одними из самых тяжелых во всем военном жанре.

«Властелины воздуха»: взгляд на войну с неба

Новейшая часть этой своеобразной трилогии вышла уже в 2024 году. На этот раз в центре сюжета оказались летчики 100-й бомбардировочной группы, которые участвовали в опаснейших воздушных операциях над оккупированной Европой.

Создатели сделали ставку на впечатляющие воздушные сцены и показали, насколько смертельно опасной была работа экипажей бомбардировщиков. Да, многие поклонники считают, что сериал уступает «Братьям по оружию», но он отлично дополняет общую картину войны и показывает тот фронт, о котором в кино вспоминают не так часто.

С чего начать?

Если смотреть только один сериал, выбор очевиден — «Братья по оружию». Но по-настоящему впечатляет именно вся трилогия целиком. Вместе эти проекты показывают Вторую мировую войну гораздо объемнее большинства фильмов: от окопов Франции до джунглей Тихого океана и неба над Германией.

Именно поэтому спустя годы зрители продолжают возвращаться к этим историям — не ради спецэффектов, а ради людей, которые оказались в центре самой страшной войны XX века.

Фото: Кадр из сериала «Властелины воздуха»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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