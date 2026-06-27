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Сейчас это средство — яд, а раньше им лечили наложниц в гаремах: в «Великолепном веке» такое, разумеется, не показали

27 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Зрителям не стали выдавать такие подробности.

В сериале «Великолепный век» гарем Топкапы выглядит почти идеальным местом. Роскошные покои, дорогие ткани, аромат благовоний и забота о фаворитках создают впечатление, что жизнь наложниц была похожа на сказку. Но в реальности за красивыми стенами дворца скрывалась совсем другая сторона жизни.

Болезнь означала немедленную изоляцию

Гарем был местом, где жили сотни женщин, поэтому любая инфекция могла распространиться очень быстро. Именно поэтому при первых признаках серьезной болезни наложниц сразу отправляли в отдельную дворцовую лечебницу, известную как Хастелер.

Там девушек пытались лечить всеми доступными способами. Для снижения высокой температуры использовали лед, который специально доставляли в Топкапы с гор, а главной задачей врачей было не только помочь пациентке, но и не допустить вспышки болезни во всем гареме.

Ртуть считали настоящим лекарством

Особенно опасными были кожные заболевания. В условиях общей бани и тесного проживания чесотка, грибковые инфекции и различные высыпания распространялись практически мгновенно, поэтому лечение начинали без промедления.

Одним из самых распространенных средств была так называемая «черная мазь», в состав которой входили деготь и ртуть. Сегодня известно, что пары ртути крайне токсичны и способны серьезно навредить организму, однако в XVI веке ее считали едва ли не универсальным лекарством от множества болезней.

За роскошью скрывалась суровая реальность

Конечно, врачи гарема не знали о последствиях такого лечения, передает дзен-канал «Тайны Востока». Со временем у многих пациентов могли появляться тремор, выпадение зубов и тяжелые нарушения нервной системы, но тогда эти симптомы связывали вовсе не с лекарством.

Именно поэтому реальная жизнь обитательниц гарема была гораздо тяжелее, чем показано в сериале. За красивыми нарядами, драгоценностями и дворцовыми интригами скрывался мир, где даже обычная болезнь могла стать серьезным испытанием, а лекарство иногда оказывалось опаснее самого недуга.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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