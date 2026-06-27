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Киноафиша Статьи «У нашей дуры ни лица, ни фигуры», зато есть сложный тест из 5 вопросов по сказке «Морозко»: попробуйте ответить на все

«У нашей дуры ни лица, ни фигуры», зато есть сложный тест из 5 вопросов по сказке «Морозко»: попробуйте ответить на все

27 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Морозко»

Это не такая простая задача даже для фанатов фильма.

Кажется, нет человека, который хотя бы раз не смотрел «Морозко». Эта добрая сказка Александра Роу вышла больше 60 лет назад, но до сих пор остается одним из главных символов советского кино. Ее пересматривают всей семьей, цитируют любимые фразы и каждый раз переживают за скромную Настеньку, хвастливого Ивана и доброго зимнего волшебника.

Интересно, что «Морозко» любят не только в России. Фильм давно стал культовым и за рубежом, а в некоторых странах его ежегодно показывают по телевидению в зимние праздники. Секрет, наверное, в том, что история получилась по-настоящему сказочной: здесь есть и волшебство, и юмор, и яркие персонажи, которых невозможно забыть.

Но даже если вы уверены, что знаете эту картину почти наизусть, фильм наверняка способен вас удивить. Многие зрители не сразу вспоминают второстепенных героев, путают отдельные сцены или забывают, в какой последовательности разворачивались события.

Мы подготовили для вас небольшой тест по легендарному «Морозко». Попробуйте ответить на вопросы без подсказок и проверьте, насколько хорошо вы помните одну из самых любимых советских киносказок. Возможно, результат окажется не таким высоким, как кажется на первый взгляд.

Фото: Кадр из фильма «Морозко»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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