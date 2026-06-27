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Киноафиша Статьи Нашла 3 сериала, которые по вайбу похожи на «Извне»: подборка для тех, у кого ломка после финала 4 сезона

Нашла 3 сериала, которые по вайбу похожи на «Извне»: подборка для тех, у кого ломка после финала 4 сезона

27 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Извне»

Эти проекты помогут утолить тоску по загадкам и тревожной атмосфере.

Если четвертый сезон «Извне» заставил вас искать что-то похожее, вы не одиноки. Зрители уже составили свой список проектов, которые способны подарить те же ощущения: тревогу, загадки, постоянное чувство опасности и желание нажать кнопку «Следующая серия». Мы выбрали три сериала, которые поклонники «Извне» советуют чаще всего.

Тьма

Немецкий сериал уже давно считается современной классикой среди любителей запутанных историй. Здесь тоже есть маленький город, необъяснимые события и ощущение, что каждая разгадка рождает еще больше вопросов. Правда, вместо монстров в лесу зрителей ждет сложная игра со временем, судьбой и семейными тайнами.

Многие поклонники признаются, что «Тьма» требует полной концентрации, зато практически каждая деталь в итоге оказывается важной.

«Настолько продуманной до мелочей истории я не видел. Даже самая мелкая деталь потом влияет на сюжет».

Укрытие (Silo)

Кадр из сериала «Укрытие»

Еще одна рекомендация, которая встречается особенно часто. Действие разворачивается в огромном подземном бункере, где люди живут по строгим правилам и боятся узнать правду о мире за пределами убежища. Атмосфера неизвестности и постоянного напряжения здесь очень напоминает «Извне».

Зрители отмечают, что сериал постепенно раскрывает свои секреты и постоянно подбрасывает новые загадки, из-за которых сложно остановиться после одной серии.

«Очень сильно понравился сериал. Два сезона посмотрел буквально залпом, теперь жду продолжение».

Сосны

Если в «Извне» вас больше всего зацепил закрытый город, из которого невозможно выбраться, то «Сосны» — практически обязательный пункт в списке. Главный герой приезжает в небольшой городок, но вскоре понимает, что выбраться отсюда не может, а жители ведут себя слишком странно.

Правда, поклонники почти единодушны в одном: первый сезон получился намного сильнее продолжения. Именно его чаще всего советуют тем, кто ищет похожее настроение.

«Первый сезон — настоящий шедевр. Ради него сериал точно стоит посмотреть».

Конечно, полностью заменить «Извне» не сможет ни один проект. Но если хочется снова почувствовать атмосферу загадки, постоянного напряжения и бесконечных теорий о происходящем, именно эти три сериала зрители рекомендуют чаще всего.

Фото: Кадр из сериала «Извне»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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