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Расписание сеансов Давление, 2026 в Аксае
Расписание сеансов Давление, 2026 в Аксае
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Расписание сеансов в городе Уральск
Завтра
20
Формат сеанса
Все
RU
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Время
Кинотеатр
Kinoplexx Uralsk
г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
23:10
от 2000 ₸
Полное расписание и билеты
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