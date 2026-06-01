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Расписание сеансов Давление, 2026 в Аксае

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Расписание сеансов в городе Уральск

Завтра 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx Uralsk г. Уральск, просп. Абулхаир хана, 179, ТРК «Орал».
2D, RU
23:10 от 2000 ₸
Полное расписание и билеты
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