Киноафиша
Фильмы
Уволить Жору
Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Житикаре
Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Житикаре
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Уволить Жору»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
11:00
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
