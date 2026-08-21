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Расписание Ұят (2026) в Жетысай на сегодня
Расписание Ұят (2026) в Жетысай на сегодня
Ұят
драма
2026 / Казахстан
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Расписание Ұят в Жетысай на 21 августа 2026
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
20:20
от 2200 ₸
Расписание Ұят в Жетысай на 22 августа 2026
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
22:00
от 2500 ₸
Расписание Ұят в Жетысай на 23 августа 2026
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
22:00
от 2500 ₸
Расписание Ұят в Жетысай на 24 августа 2026
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
23:50
от 2000 ₸
Расписание Ұят в Жетысай на 25 августа 2026
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
23:50
от 2000 ₸
Расписание Ұят в Жетысай на 26 августа 2026
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
20:20
от 2000 ₸
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