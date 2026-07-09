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Астрал. Проклятие экзорциста
Расписание Астрал. Проклятие экзорциста (2025) в Уральске на сегодня
Расписание Астрал. Проклятие экзорциста (2025) в Уральске на сегодня
Астрал. Проклятие экзорциста
Тайский хоррор об экзорцисте и шамане, которые противостоят вселенскому злу
ужасы
2025 / Таиланд
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Расписание сеансов в городе Актобе
Сегодня
9
Формат сеанса
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RU
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Время
Кинотеатр
Kinopark 7 Keruencity
г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
23:30
от 2300 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall
г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
18:10
от 2300 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza
г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
23:50
от 2100 ₸
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