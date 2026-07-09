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Киноафиша Фильмы Астрал. Проклятие экзорциста Расписание Астрал. Проклятие экзорциста (2025) в Уральске на сегодня

Расписание Астрал. Проклятие экзорциста (2025) в Уральске на сегодня

Астрал. Проклятие экзорциста
Астрал. Проклятие экзорциста Тайский хоррор об экзорцисте и шамане, которые противостоят вселенскому злу ужасы 2025 / Таиланд
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Расписание сеансов в городе Актобе

Сегодня 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
23:30 от 2300 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
18:10 от 2300 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
23:50 от 2100 ₸
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