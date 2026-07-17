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Почему именно «Фишер»? Звучная кличка маньяка возникла не просто так

17 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Фишер»

У нее есть объяснение.

Некоторые до сих по задаются вопросом, почему же у страшного маньяка в первом сезоне «Фишера» такая звучная кличка, никак не отражающая его жестокость. И есть несколько версий на этот счет.

Прозвище возникло случайно. Во время допроса один мальчик под давлением следователей выдумал историю о незнакомце с татуировкой кинжала и змеи на руке и надписью «Фишер». Этот эпизод даже попал в сериал.

Полиция какое-то время искала мифического преступника, пока не поняла, что подросток все сочинил. Но слухи уже разошлись и дошли до настоящего маньяка — Сергея Головкина. Ему понравилось это имя, и в дальнейшем он использовал его, представляясь своим жертвам.

Есть и другая версия происхождения клички — якобы маньяка сравнивали с американским шахматистом Робертом Фишером из-за его хладнокровия, похожего на поведение гроссмейстера за очередной партией.

Следствие официально подтвердило 11 жестоких убийств, совершенных Головкиным за 6 лет. Однако многие считают, что жертв могло быть больше — в те годы в Одинцовском районе бесследно исчезли более сорока подростков.

Кадр из сериала «Фишер»
Фото: Кадры из сериала «Фишер»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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