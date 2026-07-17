Если устали ждать 8 сезон «Невского», включайте эти 3 российских сериала: не такие очевидные, как «Первый отдел»

Выбрала менее известные, но такие же интересные проекты.

Когда заканчивается очередной сезон «Невского», многие сразу начинают искать похожий сериал. Обычно в рекомендациях мелькают одни и те же названия. Но среди российских детективов есть несколько проектов, которые обсуждают гораздо реже, хотя они вполне заслуживают внимания.

Канцелярская крыса

Не самое очевидное название, которое легко пропустить. Главный герой — Андрей Вершинин, долгие годы просидевший в архиве полиции. Неожиданно его назначают начальником УВД небольшого города, где никто не воспринимает нового руководителя всерьез.

Именно этим сериал и цепляет. Здесь нет привычного суперопера, который с первых минут всех ставит на место. Вершинину приходится буквально завоевывать уважение коллег, параллельно расследуя преступления и разбираясь в коррупции. Если вам нравилось наблюдать, как Семёнов постепенно становится ключевой фигурой в своем городе, этот сериал тоже может понравиться.

Тверская

На первый взгляд «Тверская» кажется обычным полицейским детективом, но довольно быстро становится ясно, что здесь все не так просто. Новый начальник уголовного розыска Иван Соболев скрывает собственные цели, а расследования постепенно переплетаются с его личной историей.

Интереснее всего здесь не сами преступления, а постоянная двойная игра. До самого конца сложно понять, кому можно доверять и на чьей стороне находится главный герой.

Лихач

После мрачного Петербурга действие переносится в солнечный Сочи. Но расслабляться не стоит. Сергей Сотников — такой же принципиальный оперативник, который постоянно спорит с начальством, рискует собой и предпочитает действовать по собственным правилам.

Да, сериал заметно легче по настроению, чем «Невский», зато именно эта смена атмосферы делает просмотр особенно приятным. Здесь хватает погонь, перестрелок, харизматичных злодеев и хорошего юмора, который не мешает детективной линии.

Если «Шеф», «Ментовские войны» и «Первый отдел» вы уже давно посмотрели, именно эти три проекта могут стать приятным открытием. Они не пытаются копировать «Невского», а предлагают собственный взгляд на жанр — с разными героями, разной атмосферой, но тем же ощущением, что впереди еще очень много интересных расследований.

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