Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В 2026-2027 годах будет бум на исторические криминальные сериалы: №1 словно продолжение «Слова пацана» — даже Кологривый вернется

В 2026-2027 годах будет бум на исторические криминальные сериалы: №1 словно продолжение «Слова пацана» — даже Кологривый вернется

17 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ялта»

Уже добавила их в список «обязательны к просмотру».

Исторические криминальные сериалы сегодня переживают настоящий подъем. Создатели все чаще переносят зрителей в прошлое, где расследования переплетаются с реальными событиями, а за каждым преступлением скрываются человеческие судьбы. Среди новинок 2026–2027 годов есть сразу несколько многообещающих проектов, но именно эти три, как мне кажется, имеют наибольшие шансы стать настоящими хитами.

Айда!

Наверное, именно сериал «Айда!» я жду сильнее остальных. История частично основана на событиях, связанных с печально известной казанской группировкой «Тяп-Ляп». Где вы о ней слышали? Скорее всего, после выхода сериала «Слово пацана». Так что по сути мы увидим своеобразное продолжение хита Жоры Крыжовникова: те же времена, те же места, те же люди...

Главный герой оказывается втянут в криминальный мир, постепенно превращаясь из обычного парня в человека, для которого преступная жизнь становится новой реальностью. Особенно интересно, что авторы обещают показать не только криминальные разборки, но и то, как сама среда меняет человека. А актерский состав во главе с Владимиром Вдовиченковым и Никитой Кологривым только подогревает интерес.

Околоточный

Кадр из сериала «Околоточный»

Любителям дореволюционных детективов точно стоит обратить внимание на этот проект. Действие разворачивается в Российской империи, где опытному полицейскому предстоит расследовать жестокое убийство целой семьи.

На первый взгляд дело выглядит обычным ограблением, но очень быстро выясняется, что за преступлением скрываются деньги, семейные тайны и представители высшего общества. Особенно любопытно увидеть в таком антураже Александра Устюгова, Ивана Колесникова и Марину Александрову.

Ялта

После успеха «Гурзуфа» продолжение кажется вполне логичным. На этот раз зрителей снова ждет советский Крым середины 1960-х, где за курортной атмосферой скрываются серьезные преступления.

Мне нравится, что авторы делают ставку не только на расследования, но и на атмосферу эпохи. Такие неспешные детективы сегодня встречаются нечасто, а если история сохранит дух первого сезона, получится очень достойное продолжение.

Есть из чего выбирать

Конечно, до премьер еще остается время, и многое будет зависеть от сценариев и постановки. Но уже сейчас видно, что российские студии все чаще обращаются к историческому криминалу, предлагая зрителям не только расследования, но и возможность погрузиться в разные эпохи. Если хотя бы часть этих проектов оправдает ожидания, ближайшие два года обещают быть очень интересными для любителей детективов.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Ялта»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ни одна стирка не обходится без шариков из фольги: бросаю их прям в барабан — не могу нарадоваться результату  Ни одна стирка не обходится без шариков из фольги: бросаю их прям в барабан — не могу нарадоваться результату Читать дальше 18 июля 2026
16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив 16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив Читать дальше 17 июля 2026
Главный конкурент «Мосгаза»: НТВ снимает новый ретро-детектив — 1977 год, Ленинград, за дело берется следователь по особо важным Главный конкурент «Мосгаза»: НТВ снимает новый ретро-детектив — 1977 год, Ленинград, за дело берется следователь по особо важным Читать дальше 18 июля 2026
Зрители выбрали 5 самых напряженных сериалов НТВ: эти проекты сильнее по всем пунктам «Первого отдела»  Зрители выбрали 5 самых напряженных сериалов НТВ: эти проекты сильнее по всем пунктам «Первого отдела» Читать дальше 18 июля 2026
В 2026 году НТВ запускает новый сериал с Никитой Панфиловым: драма и детектив — главный конкурент полюбившихся хитов В 2026 году НТВ запускает новый сериал с Никитой Панфиловым: драма и детектив — главный конкурент полюбившихся хитов Читать дальше 18 июля 2026
Почему именно «Фишер»? Звучная кличка маньяка возникла не просто так Почему именно «Фишер»? Звучная кличка маньяка возникла не просто так Читать дальше 17 июля 2026
Если устали ждать 8 сезон «Невского», включайте эти 3 российских сериала: не такие очевидные, как «Первый отдел» Если устали ждать 8 сезон «Невского», включайте эти 3 российских сериала: не такие очевидные, как «Первый отдел» Читать дальше 17 июля 2026
Вычислила, какой сезон «Первого отдела» зрители считают лучшим: даже главные скептики не могут его критиковать Вычислила, какой сезон «Первого отдела» зрители считают лучшим: даже главные скептики не могут его критиковать Читать дальше 17 июля 2026
Более 300 тысяч зрителей ждут этот сериал от Okko: главная новинка июля — и дата выхода уже известна Более 300 тысяч зрителей ждут этот сериал от Okko: главная новинка июля — и дата выхода уже известна Читать дальше 17 июля 2026
Кречетов мог сразу убить Гоцмана, но почему-то не стал: объясняем главную загадку «Ликвидации» Кречетов мог сразу убить Гоцмана, но почему-то не стал: объясняем главную загадку «Ликвидации» Читать дальше 16 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше