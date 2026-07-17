В 2026-2027 годах будет бум на исторические криминальные сериалы: №1 словно продолжение «Слова пацана» — даже Кологривый вернется

Исторические криминальные сериалы сегодня переживают настоящий подъем. Создатели все чаще переносят зрителей в прошлое, где расследования переплетаются с реальными событиями, а за каждым преступлением скрываются человеческие судьбы. Среди новинок 2026–2027 годов есть сразу несколько многообещающих проектов, но именно эти три, как мне кажется, имеют наибольшие шансы стать настоящими хитами.

Айда!

Наверное, именно сериал «Айда!» я жду сильнее остальных. История частично основана на событиях, связанных с печально известной казанской группировкой «Тяп-Ляп». Где вы о ней слышали? Скорее всего, после выхода сериала «Слово пацана». Так что по сути мы увидим своеобразное продолжение хита Жоры Крыжовникова: те же времена, те же места, те же люди...

Главный герой оказывается втянут в криминальный мир, постепенно превращаясь из обычного парня в человека, для которого преступная жизнь становится новой реальностью. Особенно интересно, что авторы обещают показать не только криминальные разборки, но и то, как сама среда меняет человека. А актерский состав во главе с Владимиром Вдовиченковым и Никитой Кологривым только подогревает интерес.

Околоточный

Любителям дореволюционных детективов точно стоит обратить внимание на этот проект. Действие разворачивается в Российской империи, где опытному полицейскому предстоит расследовать жестокое убийство целой семьи.

На первый взгляд дело выглядит обычным ограблением, но очень быстро выясняется, что за преступлением скрываются деньги, семейные тайны и представители высшего общества. Особенно любопытно увидеть в таком антураже Александра Устюгова, Ивана Колесникова и Марину Александрову.

Ялта

После успеха «Гурзуфа» продолжение кажется вполне логичным. На этот раз зрителей снова ждет советский Крым середины 1960-х, где за курортной атмосферой скрываются серьезные преступления.

Мне нравится, что авторы делают ставку не только на расследования, но и на атмосферу эпохи. Такие неспешные детективы сегодня встречаются нечасто, а если история сохранит дух первого сезона, получится очень достойное продолжение.

Есть из чего выбирать

Конечно, до премьер еще остается время, и многое будет зависеть от сценариев и постановки. Но уже сейчас видно, что российские студии все чаще обращаются к историческому криминалу, предлагая зрителям не только расследования, но и возможность погрузиться в разные эпохи. Если хотя бы часть этих проектов оправдает ожидания, ближайшие два года обещают быть очень интересными для любителей детективов.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.