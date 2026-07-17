За 8 сезонов «Игры престолов» мы полюбили Джейме Ланнистера, но эти 3 поступка сложно игнорировать: именно они сделали его злодеем

Этот герой так и не смог искупить свои грехи.

В начале «Игры престолов» Джейме Ланнистер кажется настоящим злодеем. Позже сценаристы показывают его совсем с другой стороны: раскрывают мотивы, дают шанс измениться и даже заставляют зрителей ему сочувствовать. Но некоторые решения героя перечеркнуть оказалось невозможно. Именно они до сих пор вызывают самые жаркие споры среди поклонников сериала.

Он столкнул Брана Старка с башни

Пожалуй, именно этот момент навсегда изменил историю Вестероса. Когда Бран случайно увидел тайную связь Джейме и Серсеи, у Цареубийцы был выбор. Но вместо того чтобы рискнуть своим секретом, он столкнул мальчика из окна со словами: «Чего только не сделаешь ради любви».

Бран чудом выжил, однако именно это событие стало отправной точкой войны между Старками и Ланнистерами. Многие зрители считают, что именно тогда Джейме совершил свой самый страшный поступок.

Его отношения с Серсеей

История любви Джейме и Серсеи всегда оставалась одной из самых мрачных линий сериала. Ради сестры он скрывал правду о происхождении троих детей, шел на преступления и был готов жертвовать окружающими.

Именно эта зависимость, по мнению многих поклонников, не позволяла герою окончательно измениться. Даже когда казалось, что он стал другим человеком, прошлое продолжало тянуть его назад.

Он бросил Бриенну и вернулся к Серсее

Самым спорным решением последних сезонов стало возвращение Джейме в Королевскую Гавань. После битвы с Королем Ночи многие были уверены, что герой окончательно разорвал связь с Серсеей и начал новую жизнь рядом с Бриенной Тарт.

Но Джейме все же покинул Винтерфелл и вернулся к сестре. Именно этот поворот многие зрители называют настоящим разрушением всей арки персонажа. Герой, который несколько сезонов менялся на глазах, словно вновь оказался в той же точке, с которой начинал свой путь.

Почему о нем спорят до сих пор

В этом, наверное, и заключается сила Джейме Ланнистера. Он никогда не был ни полностью злодеем, ни настоящим героем. За годы сериала он совершал благородные поступки, спасал людей и пытался искупить свои ошибки. Но самые темные решения его жизни оказались настолько громкими, что до сих пор остаются главной причиной споров среди поклонников «Игры престолов».

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