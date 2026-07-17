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Киноафиша Статьи Спустя 15 лет «Шерлок» от BBC уже не кажется таким идеальным: эти минусы бросаются в глаза при просмотре

Спустя 15 лет «Шерлок» от BBC уже не кажется таким идеальным: эти минусы бросаются в глаза при просмотре

17 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Шерлок»

У сериала появилась масса достойных конкурентов.

В 2010 году «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем стал настоящим культурным феноменом. Современная версия великого сыщика покорила миллионы зрителей, а первые два сезона до сих пор считаются образцовыми детективами. Но прошло пятнадцать лет, и отношение к сериалу заметно изменилось. Сегодня поклонники все чаще говорят, что многие сцены уже не производят прежнего впечатления.

Дедукция стала похожа на магию

Во время первого просмотра способности Шерлока казались невероятными. Он мог за несколько секунд рассказать всю биографию незнакомого человека, просто взглянув на него.

Но сегодня многие зрители замечают, что далеко не все выводы Холмса основаны на логике. Особенно в поздних сезонах дедукция все чаще превращается в почти сверхъестественный талант, где правильный ответ появляется скорее потому, что так требует сценарий, чем благодаря реальным уликам.

Главный герой оказался слишком неприятным

Еще одна вещь, которая бросается в глаза при пересмотре, — поведение самого Шерлока. Если раньше его резкость воспринималась как проявление гениальности, то сейчас многие считают, что герой слишком часто унижает окружающих.

Особенно достается инспектору, над которым сериал регулярно шутит. Сегодня подобный юмор уже не выглядит таким безобидным, а высокомерие Холмса вызывает гораздо меньше симпатии, чем пятнадцать лет назад.

Финал испортил впечатление от всей истории

Кадр из сериала «Шерлок»

Главная претензия большинства поклонников связана с четвертым сезоном. Именно тогда в истории появилась Эвр Холмс — сестра Шерлока, способная манипулировать буквально всеми вокруг.

Многие зрители до сих пор считают, что эта линия оказалась слишком неправдоподобной и разрушила ту реалистичную атмосферу, за которую сериал когда-то полюбили. Не меньше вопросов вызывает и то, что после смерти Мориарти создателям так и не удалось представить антагониста сопоставимого масштаба.

Любить сериал это не мешает

При этом назвать «Шерлока» плохим сериалом точно нельзя. Первые два сезона по-прежнему смотрятся великолепно, а актерские работы Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана остаются одной из главных причин вернуться к этой истории.

Просто за пятнадцать лет изменились и зрители, и телевидение. То, что когда-то казалось революционным, сегодня воспринимается более критично. И, возможно, именно поэтому пересматривать «Шерлока» сейчас даже интереснее — можно увидеть не только его сильные стороны, но и те недостатки, которые раньше легко ускользали из виду.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Шерлок»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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