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Киноафиша Статьи Спросили у ИИ, какая экранизация «Войны и мира» — лучшая: культовый сериал BBC, шедевр Бондарчука или другая?

Спросили у ИИ, какая экранизация «Войны и мира» — лучшая: культовый сериал BBC, шедевр Бондарчука или другая?

17 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Война и мир»

Выбор «машины» был очевиден.

«Война и мир» экранизировали в разных странах десятки раз. Есть знаменитый голливудский фильм с Одри Хепберн, британский мини-сериал BBC — современная версия с Полом Дано и Лили Джеймс. Но мы решили спросить искусственный интеллект, какая адаптация романа Толстого действительно заслуживает звания лучшей.

Победитель — советский фильм Сергея Бондарчука

По мнению искусственного интеллекта, первое место занимает четырехсерийная эпопея Сергея Бондарчука, вышедшая в 1965–1967 годах.

Причин сразу несколько. Во-первых, картина считается одной из самых точных экранизаций романа. Создатели не пытались упростить сюжет и сохранили философскую глубину произведения. Во-вторых, фильм до сих пор поражает масштабом постановки. Массовые батальные сцены, тысячи статистов и впечатляющие съемки Бородинского сражения даже спустя десятилетия выглядят невероятно.

Не случайно именно эта картина получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Почему не сериал BBC?

Британский сериал 2016 года действительно получил много положительных отзывов. Он красивый, динамичный и отлично подходит тем, кто только знакомится с романом.

Однако искусственный интеллект считает, что эта версия больше сосредоточена на личных отношениях героев, тогда как масштаб исторических событий и философские идеи Толстого здесь раскрыты не так глубоко, как у Бондарчука.

Есть ли идеальная экранизация?

Пожалуй, нет. Если хочется современной постановки с высоким темпом повествования, сериал BBC станет отличным выбором. Но если говорить именно о максимально полном и масштабном воплощении романа, советская «Война и мир» по-прежнему остается недосягаемой.

Спустя почти 60 лет эта экранизация продолжает входить в списки величайших фильмов в истории кино и остается главным ориентиром для всех, кто берется переносить роман Толстого на экран.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из фильма «Война и мир»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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