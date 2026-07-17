Кручу, верчу, запутать хочу, поэтому случайные кадры покажу: в этом тесте по советским фильмам невозможно набрать 7/7

Но мы уверены, что вы справитесь.

Советское кино давно стало классикой, которую многие пересматривают снова и снова. Но чаще всего в памяти остаются самые известные моменты — те самые сцены, которые давно разошлись на цитаты и мемы.

А что, если показать совсем другой кадр? Такой, который мелькнул на экране всего на несколько секунд, но все же принадлежит культовому фильму.

Именно на этом построен наш новый тест. Мы собрали семь случайных кадров из популярных советских картин и предлагаем угадать, из каких фильмов они взяты.

Не спешите думать, что будет легко. Некоторые изображения способны запутать даже тех, кто считает себя настоящим знатоком советского кинематографа.

Проверьте себя: получится ли узнать любимые фильмы по самым неожиданным сценам? Иногда одного взгляда достаточно для правильного ответа, а иногда приходится долго перебирать в памяти десятки знакомых картин.

Ранее мы писали: Кепка стала подсказкой: попробуйте угадать 5 фильмов СССР всего по одному кадру (тест).