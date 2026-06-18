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Обитель зла: Мутация
Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Туркестане
Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Туркестане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Обитель зла: Мутация»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Khanshaiym Plaza
г. Туркестан, ТРЦ "Khanshaiym Plaza", ул. Б. Саттарханова, 33а
2D, RU
18:10
от 3200 ₸
19:10
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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