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Киноафиша Статьи Пересмотрели «Прометей» в наши дни и поняли его скрытые смыслы: картина Ридли Скотта опередила время

Пересмотрели «Прометей» в наши дни и поняли его скрытые смыслы: картина Ридли Скотта опередила время

14 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Прометей»

Провидчиский шедевр! 

В 2012 году зрители ждали очередной «Чужой» — напряженный хоррор в космосе. Вместо этого Ридли Скотт снял философскую притчу «Прометей» о происхождении жизни. Сегодня, когда научная фантастика стала глубже, мы наконец можем оценить этот смелый замысел.

Дэвид — главный герой франшизы

Майкл Фассбендер в роли андроида создал одного из самых сложных персонажей в истории sci-fi. Его Дэвид — не просто машина, а творец, ставший разрушителем. Теперь, зная его дальнейшую судьбу в «Завете», мы видим весь трагизм этой роли.

Визуал, который не стареет

Декорации «Прометея», созданные легендарным Х.Р. Гигером, до сих пор поражают воображение. Космические пейзажи и дизайн корабля Инженеров выглядят настолько детализированно и атмосферно, что даже при просмотре в высоком разрешении (например, 4К) не теряют своей мощи — в отличие от многих современных фильмов, где спецэффекты быстро устаревают.

Кадр из фильма «Прометей»

Почему сейчас — идеальное время для пересмотра

С выходом «Чужого: Ромула» франшиза возвращается к корням. «Прометей» теперь видится не неудачным приквелом, а смелой попыткой расширить вселенную. Его вопросы о творце и творении звучат актуальнее, чем когда-либо.

Также прочитайте: На «Первом канале» выйдет свой «Чужой»: новинка эфира похожа не на фантастику, а на «Инспектора Гаврилова»

Фото: Кадры из фильма «Прометей»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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