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Эвоки в «Звездных войнах» вовсе не безобидные пушистики: вот что они сделали с штурмовиками

14 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»

В картине это не стали показывать.

Лента «Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая» считается фанатами самой музыкальной, доброй и кукольной частью из первых шести эпизодов. В картине действительно немало существ, для воплощения которых актерам пришлось носить тяжелые костюмы.

Примерим таких персонажей являются эвоки. Но напрасно думать, что они очень милые создания.

Сюжет фильма «Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая»

В ленте Дарт Вейдер строит новую «Звезду Смерти», готовясь раздавить Восстание раз и навсегда. Люк Скайуокер бросает вызов судьбе: сначала вызволяет Хана Соло из лап мерзкого Джаббы Хатта, затем ведет повстанцев на Эндор для решающей битвы.

R2D2 и C-3PO, как всегда, рядом — без них не обходится ни одно приключение. Но главное ждёт впереди — финальная дуэль между Люком и Вейдером. Из этого поединка только один выйдет живым.

Кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»

Эвоки в фильме «Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая»

В «Возвращении Джедая» пушистые эвоки кажутся безобидными милашками — особенно когда они с палками наперевес атакуют штурмовиков. Но за этим трогательным зрелищем скрывается темная правда.

Оказывается, эти мохнатые воины — плотоядные хищники, причём люди для них особое лакомство. После победы над Империей повстанцы вряд ли смогли отбить пленных штурмовиков у благодарных эвоков. Скорее всего, имперцы стали праздничным ужином, пишет автор Дзен-канала «World of Cinema».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что следующий злодей «Звездных войн» будет самым жутким за 26 лет.

Фото: Кадры из фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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