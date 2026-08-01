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Пингвинёнок Пороро: Подводные приключения
Расписание Пингвинёнок Пороро: Подводные приключения (2025) в Темиртау на сегодня
Расписание Пингвинёнок Пороро: Подводные приключения (2025) в Темиртау на сегодня
Пингвинёнок Пороро: Подводные приключения
Юные друзья-животные защищают океан. Приключенческий мультик для детей
анимация
2025 / Южная Корея
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Расписание сеансов в городе Караганда
Завтра
7
Формат сеанса
Все
RU
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Время
Кинотеатр
Sary Arka cinema Таир
г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
13:00
от 2700 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
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Онлайн
Человек-паук: Новый день
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