Фильмы
Бiр түп алма ағашы
Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Таразе
Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Таразе
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бiр түп алма ағашы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Premier Kazakhstan
г. Тараз, пр. Абая, 111
2D, KZ
13:40
от 1600 ₸
18:20
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Заклятие. Обряд реинкарнации
Отзывы
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Кыял
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
