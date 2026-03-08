В начале марта НТВ определил самый успешный сериал на ТВ за последние 5 лет: рейтинг 8,4% не даст соврать

2 марта на НТВ завершился показ пятого сезона детективного сериала «Первый отдел» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым. Финальная серия проекта показала впечатляющие результаты.

20-й эпизод прошел с рейтингом 8,4% и долей 27,5% среди зрителей старше 18 лет по всей России. В аудитории 4+ финальная серия получила рейтинг 7,1% и долю 26,4%.

По итогам этих показателей сериал официально стал самым успешным телевизионным проектом за последние пять лет на российском телевидении сразу в двух аудиториях — 4+ и 18+.

Сериал стабильно показывал высокие рейтинги

Высокий интерес зрителей сохранялся на протяжении всего пятого сезона. Средний рейтинг проекта в аудитории 18+ составил 7,6%, а доля — 24,5%.

Среди зрителей старше четырех лет средний рейтинг достиг 6,4%, а доля составила 23,3%. Такие показатели делают «Первый отдел» одним из самых стабильных и популярных детективных проектов российского телевидения последних лет.

О чем был пятый сезон сериала

В новом сезоне следователь Юрий Брагин, которого играет Иван Колесников, неожиданно оказывается на обычной должности районного следователя в Санкт-Петербурге.

Теперь ему приходится заниматься не только текущими делами, но и расследованием старых преступлений. Во время одного из таких расследований Брагин обнаруживает странную связь между делом и таинственным исчезновением своего предшественника.

Разобраться в этом запутанном деле ему помогает давний друг и напарник Михаил Шибанов, роль которого исполняет Сергей Жарков.