Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В начале марта НТВ определил самый успешный сериал на ТВ за последние 5 лет: рейтинг 8,4% не даст соврать

В начале марта НТВ определил самый успешный сериал на ТВ за последние 5 лет: рейтинг 8,4% не даст соврать

8 марта 2026 22:00
Кадр из сериала «Первый отдел»

Финал сезона установил телевизионный рекорд.

2 марта на НТВ завершился показ пятого сезона детективного сериала «Первый отдел» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым. Финальная серия проекта показала впечатляющие результаты.

20-й эпизод прошел с рейтингом 8,4% и долей 27,5% среди зрителей старше 18 лет по всей России. В аудитории 4+ финальная серия получила рейтинг 7,1% и долю 26,4%.

По итогам этих показателей сериал официально стал самым успешным телевизионным проектом за последние пять лет на российском телевидении сразу в двух аудиториях — 4+ и 18+.

Сериал стабильно показывал высокие рейтинги

Высокий интерес зрителей сохранялся на протяжении всего пятого сезона. Средний рейтинг проекта в аудитории 18+ составил 7,6%, а доля — 24,5%.

Среди зрителей старше четырех лет средний рейтинг достиг 6,4%, а доля составила 23,3%. Такие показатели делают «Первый отдел» одним из самых стабильных и популярных детективных проектов российского телевидения последних лет.

О чем был пятый сезон сериала

В новом сезоне следователь Юрий Брагин, которого играет Иван Колесников, неожиданно оказывается на обычной должности районного следователя в Санкт-Петербурге.

Теперь ему приходится заниматься не только текущими делами, но и расследованием старых преступлений. Во время одного из таких расследований Брагин обнаруживает странную связь между делом и таинственным исчезновением своего предшественника.

Разобраться в этом запутанном деле ему помогает давний друг и напарник Михаил Шибанов, роль которого исполняет Сергей Жарков.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ «Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ Читать дальше 9 марта 2026
5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований 5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований Читать дальше 9 марта 2026
Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела» Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела» Читать дальше 9 марта 2026
Финал был не финалом? В Сети уверены, что ещё 10 потеряшек-серий 5 сезона «Первого отдела» выйдут летом — аргументы железные Финал был не финалом? В Сети уверены, что ещё 10 потеряшек-серий 5 сезона «Первого отдела» выйдут летом — аргументы железные Читать дальше 8 марта 2026
В «Первом отделе» уже испортились все, кроме идеального Брагина: «Такие личности редкость, они не выдумка» В «Первом отделе» уже испортились все, кроме идеального Брагина: «Такие личности редкость, они не выдумка» Читать дальше 8 марта 2026
Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?» Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?» Читать дальше 8 марта 2026
Финал «Первого отдела» уже забыт: зрители НТВ вовсю обсуждают другой сериал — стартовал недавно, а уже шумно Финал «Первого отдела» уже забыт: зрители НТВ вовсю обсуждают другой сериал — стартовал недавно, а уже шумно Читать дальше 7 марта 2026
«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта «Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта Читать дальше 7 марта 2026
Ждете продолжение «Первого отдела»? Плохая новость — ждать еще долго: стало известно, когда выйдет 6 сезон Ждете продолжение «Первого отдела»? Плохая новость — ждать еще долго: стало известно, когда выйдет 6 сезон Читать дальше 7 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше